HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes, 2 de diciembre, en Extremadura?
Loterías y apuestas

El sorteo de Euromillones deja un nuevo millonario este martes y hay un bote de 130 millones

La recaudación del sorteo ascendió a 38.261.086,60 euros

R. H.

Martes, 2 de diciembre 2025, 22:37

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 1 de diciembre de 2025, está compuesta por los números 04, 13, 14, 20 y 41. Las estrellas corresponden al 6 y al 12.

La recaudación del sorteo ascendió a 38.261.086,60 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). En el próximo sorteo del viernes 5 de diciembre se pondrá en juego un bote especial de 130 millones de euros para los acertantes de Primera Categoría (5 + 2).

En España existen tres boletos acertantes de Tercera Categoría (5 + 0) y cada uno de ellos se lleva 12.966,26 euros.

El sorteo deja un nuevo millonario gracias al boleto acertante de El Millón, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 60 de Barcelona, situada en Paseo Fabra i Puig, 322. El código ganador es el WCF05005.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan el cadáver de un hombre de 70 años en La Banasta en Badajoz
  2. 2

    Una artista madrileña denuncia que Badajoz le ha devuelto su obra «oxidada y chorreando»
  3. 3

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  4. 4 Qué ha pasado con las ayudas de 480 euros a amas de casa: ¿se puede seguir solicitando la RAI?
  5. 5 Robos en dos pisos de Badajoz mientras sus dueños estaban fuera de la ciudad
  6. 6

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  7. 7 Cuatro recetas de tapas navideñas para toda la familia
  8. 8 Cinco empresas extremeñas se cuelan entre las 500 mejores pymes de España
  9. 9 Detenida en Badajoz la pareja del sospechoso de asesinar a una mujer de 72 años en Valdelagrana
  10. 10

    Cáceres en tren a 46 minutos de Badajoz, «es como si fuese un Cercanías»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El sorteo de Euromillones deja un nuevo millonario este martes y hay un bote de 130 millones

El sorteo de Euromillones deja un nuevo millonario este martes y hay un bote de 130 millones