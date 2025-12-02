El sorteo de Euromillones deja un nuevo millonario este martes y hay un bote de 130 millones

R. H. Martes, 2 de diciembre 2025, 22:37 Compartir

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 1 de diciembre de 2025, está compuesta por los números 04, 13, 14, 20 y 41. Las estrellas corresponden al 6 y al 12.

La recaudación del sorteo ascendió a 38.261.086,60 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). En el próximo sorteo del viernes 5 de diciembre se pondrá en juego un bote especial de 130 millones de euros para los acertantes de Primera Categoría (5 + 2).

En España existen tres boletos acertantes de Tercera Categoría (5 + 0) y cada uno de ellos se lleva 12.966,26 euros.

El sorteo deja un nuevo millonario gracias al boleto acertante de El Millón, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 60 de Barcelona, situada en Paseo Fabra i Puig, 322. El código ganador es el WCF05005.