¿Qué ha pasado este martes, 18 de noviembre, en Extremadura?

Loterías y apuestas

El sorteo de Euromillones deja un nuevo millonario este martes y acumula un bote de 150 millones

La recaudación del sorteo ascendió a 56.159.351,60 euros

R. H.

Martes, 18 de noviembre 2025, 23:15

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 18 de noviembre, está compuesto por los números 02, 04, 15, 21 y 48. Las estrellas son los números 6 y 12.

La recaudación del sorteo ascendió a 56.159.351,60 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). Con el eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 150 millones de euros.

En España existen dos boletos acertantes de Segunda Categoría (5 + 1) que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de Gernika (Bizkaia), situada en Artecalle, 5 y en la nº 6 de Pamplona (Navarra), situada en Avda. Carlos III, 55. Estos afortunados se llevan 122.146,59 euros.

Como en todos lo sorteos ya hay un nuevo millonario gracias al boleto acertante de El Millón, validado en la Administración de Loterías nº 2 de Boiro (La Coruña), ubicada en la calle doctor Santos Mieites, 21. El código ha correspondido con VPV65531.

