HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes, 4 de noviembre, en Extremadura?

Loterías y apuestas

El sorteo de Euromillones deja un nuevo millonario este martes

La recaudación del sorteo ascendió a 45.403.028 euros

R. H.

Martes, 4 de noviembre 2025, 22:17

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 4 de noviembre de 2025, está compuesta por los números 06, 09, 25, 28 y 45. Las estrellas son los números 1 y 4.

La recaudación del sorteo ascendió a 45.403.028 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). Con el eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 97 millones de euros.

En España existe un boleto acertante de Segunda Categoría (5 + 1), que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de Argentona (Barcelona), situada en Joan XXIII,1. Este afortunado se lleva 197.503,17 euros.

El boleto acertante de El Millón, que ha sido para el código VDZ25537, fue validado en el Despacho Receptor nº 25.085 de CEUTA, situado en Avenida Sánchez Prado, s/n Local 8.

.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cadáver de un hombre con los genitales desmembrados en un pozo en Lorenzana
  2. 2

    Un juzgado investiga la desaparición de fentanilo en el Hospital Materno de Badajoz
  3. 3 Cinco heridos en un choque en cadena entre un camión y tres coches en la Ronda Norte de Cáceres
  4. 4 Sanguijuelas del Guadiana y Guillermo Gracia inundan La Revuelta de acento y talento extremeño
  5. 5

    Una defensa asegura que Gallardo «se comía a besos a Susana Díaz» cuando contrató al hermano de Pedro Sánchez
  6. 6 Ricardo Leal, el empresario más rico de Extremadura, cae un puesto en la lista Forbes pese a aumentar su fortuna
  7. 7 Pillan a Javier Arenas vapeando en el Senado durante la intervención de Mónica García
  8. 8

    Las cámaras de vigilancia resultaron clave para recuperar a la bebé sustraída en Navalmoral
  9. 9

    El SES gasta más de 15 millones de euros en seis meses en el pago de horas extraordinarias
  10. 10

    5.500 aspirantes para las 82 viviendas de protección oficial que se sortean este miércoles en Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El sorteo de Euromillones deja un nuevo millonario este martes

El sorteo de Euromillones deja un nuevo millonario este martes