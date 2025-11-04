El sorteo de Euromillones deja un nuevo millonario este martes

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 4 de noviembre de 2025, está compuesta por los números 06, 09, 25, 28 y 45. Las estrellas son los números 1 y 4.

La recaudación del sorteo ascendió a 45.403.028 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). Con el eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 97 millones de euros.

En España existe un boleto acertante de Segunda Categoría (5 + 1), que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de Argentona (Barcelona), situada en Joan XXIII,1. Este afortunado se lleva 197.503,17 euros.

El boleto acertante de El Millón, que ha sido para el código VDZ25537, fue validado en el Despacho Receptor nº 25.085 de CEUTA, situado en Avenida Sánchez Prado, s/n Local 8.

