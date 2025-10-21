HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes, 21 de octubre, en Extremadura?

Loterías y apuestas

El sorteo de Euromillones deja un nuevo millonario este martes

La recaudación del sorteo ascendió a 38.734.590,40 euros

R. H.

Martes, 21 de octubre 2025, 22:29

Comenta

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 21 de octubre de 2025, está compuesta por los números 5, 24, 29, 40 y 42. Las estrellas corresponden a los números 6 y 12.

La recaudación del sorteo ascendió a 38.734.590,40 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2).

En España existen dos boletos acertantes de Tercera Categoría (5 + 0) que han sido validados en el Despacho Receptor nº 60.840 de Ibiza (Islas Baleares) y en el nº 84.280 de Valladolid. Cada uno ha ganado 155.906,73 euros.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 52 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es. Corresponde al código TVG39069.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El avión Badajoz-Madrid impacta contra un hangar en el aeropuerto
  2. 2 Colate, nuevo presidente del CD Badajoz tras la renuncia de María Bernabé
  3. 3 Extremadura convoca 333 plazas para las próximas oposiciones docentes, 126 de Infantil
  4. 4 Los sindicatos convocan una segunda huelga en la educación pública el 7 de noviembre
  5. 5

    A escena de nuevo un radar móvil de Mérida, que se colocará en diversas zonas desde esta semana
  6. 6 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  7. 7 Es oficial: una nueva tienda de deportes abre sus puertas en El Faro
  8. 8

    Nuevo coche para el alcalde: adiós a los Volvos de Celdrán
  9. 9 Restaurantes Lateral sustituye en Cáceres al 100 Montaditos de San Pedro de Alcántara
  10. 10

    El nuevo puente de Alcántara ya es una realidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El sorteo de Euromillones deja un nuevo millonario este martes

El sorteo de Euromillones deja un nuevo millonario este martes