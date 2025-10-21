El sorteo de Euromillones deja un nuevo millonario este martes

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 21 de octubre de 2025, está compuesta por los números 5, 24, 29, 40 y 42. Las estrellas corresponden a los números 6 y 12.

La recaudación del sorteo ascendió a 38.734.590,40 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2).

En España existen dos boletos acertantes de Tercera Categoría (5 + 0) que han sido validados en el Despacho Receptor nº 60.840 de Ibiza (Islas Baleares) y en el nº 84.280 de Valladolid. Cada uno ha ganado 155.906,73 euros.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 52 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es. Corresponde al código TVG39069.