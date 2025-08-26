El Millón del Euromillones cae este martes en un municipio de Cádiz

R. H. MÉRIDA. Martes, 26 de agosto 2025, 22:46 Comenta Compartir

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 26 de agosto, ha estado formada por los números 2, 42, 38, 14 y 45. Las estrellas son 11 y 10. La recaudación ha ascendido a 39.202.497,40 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

En España existe un boleto acertante de Segunda Categoría (cinco + uno), que ha sido validado en el Despacho Receptor Número 36.205 de Armilla (Granada), situado en Real de Motril, 21. La persona agraciada se lleva 255.796,30 euros.

De tercera categoría hay dos acertantes en España. Estos dos agraciados se embolsan 29.891,90 euros.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 40 Millones de euros.

El boleto acertante de El Millón en el sorteo del Euromillones de este martes ha sido validado en la Administración de Loterías Número 2 de Tarifa (Cádiz), situada en Batalla del Salado, 15.

La recaudación del sorteo ascendió a 39.202.497,40 euros.