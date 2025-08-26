HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes 26 de agosto en Extremadura?
Loterías y Apuestas

El Millón del Euromillones cae este martes en un municipio de Cádiz

La recaudación del sorteo ascendió a 39.202.497,40 euros

R. H.

MÉRIDA.

Martes, 26 de agosto 2025, 22:46

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 26 de agosto, ha estado formada por los números 2, 42, 38, 14 y 45. Las estrellas son 11 y 10. La recaudación ha ascendido a 39.202.497,40 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

En España existe un boleto acertante de Segunda Categoría (cinco + uno), que ha sido validado en el Despacho Receptor Número 36.205 de Armilla (Granada), situado en Real de Motril, 21. La persona agraciada se lleva 255.796,30 euros.

De tercera categoría hay dos acertantes en España. Estos dos agraciados se embolsan 29.891,90 euros.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 40 Millones de euros.

El boleto acertante de El Millón en el sorteo del Euromillones de este martes ha sido validado en la Administración de Loterías Número 2 de Tarifa (Cádiz), situada en Batalla del Salado, 15.

La recaudación del sorteo ascendió a 39.202.497,40 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Primitiva deja un premio de casi 800.000 euros este lunes en Extremadura
  2. 2 La sorpresa de un piloto al descubrir la «rotonda» más grande de Europa: está en Extremadura
  3. 3 Accidentada una niña de 7 años tras perder el control de un patinete en Badajoz
  4. 4 El día que Extremadura escribió su tragedia más sangrienta: 35 años del crimen de Puerto Hurraco
  5. 5 La autopsia descarta el homicidio en la muerte de un subinspector de la Policía Nacional en Valencia
  6. 6 Detenido el responsable de una empresa que desprecintó más de 500 quesos que debían destruirse por irregularidades
  7. 7 Un coche se sale de la calzada y choca con cuatro turismos estacionados en Valle de Matamoros
  8. 8 Los desvíos en la autovía A-5 en Badajoz se mantienen hasta el 5 de septiembre
  9. 9 Investigan a dos vecinos de Azuaga por la caza furtiva de muflones en una finca de Monterrubio de la Serena
  10. 10

    Hacienda ya está ingresando 4.000 euros de media a los mutualistas jubilados tras años de reivindicaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Millón del Euromillones cae este martes en un municipio de Cádiz

El Millón del Euromillones cae este martes en un municipio de Cádiz