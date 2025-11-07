El sorteo de La Bonoloto deja 50.000 euros en Extremadura este viernes

R. H. Viernes, 7 de noviembre 2025, 22:41 Comenta Compartir

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 7 de noviembre de 2025, ha estado formada por los números 12, 14, 20, 23, 41 y 45. El número complementario es el 5 y el reintegro, el 2.

La recaudación del sorteo ascendió a 2.550.422 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.000.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, premiados con 53.242,26 euros que han sido validados en la Administración de Loterías nº 3 de Villanueva de la Serena (Badajoz), situada en San Francisco, 63, en el Despacho Receptor nº 12.015 de Santa Margarida de Montbui (Barcelona), situado en Carretera de Valls, 45 y en el nº 33.045 de Figueres (Girona), situado en C.C «Nou Centre» Carretera de Roses, Km 29 L-6.

