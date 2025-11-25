HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este martes, 25 de noviembre, en Extremadura?

El sorteo de la Bonoloto deja más de 40.000 euros en Extremadura

La recaudación del sorteo ascendió a 2.159.039 euros

R. H.

Martes, 25 de noviembre 2025, 22:29

El sorteo de la Bonoloto ha dejado más de 40.000 euros en Extremadura este martes, 25 de noviembre. En concreto, en Cáceres, donde se ha validado un boleto acertante de Segunda Categoría. La administración de loterías número 13, situada en el centro comercial Carrefour, ha sellado el boleto ganador.l

La combinación ganadora del sorteo ha estado formada por los números 5, 8, 13, 14, 21 y 26. El número complementario es el 34 y el reintegro, el 9.

La recaudación ha ascendido a 2.159.039 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 600.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, premiados con 40.231,97 euros y que han sido validados, además de en Cáceres, en el Despacho Receptor nº 81.890 de Manises (Valencia), situado en Valencia, 52; y en el nº 96.320 de Madrid, situado en Cristo de la Victoria, 100.

