Sor Eulalia, la monja de clausura que vive sola en un convento de Cuenca

Sor Eulalia nació hace 70 años en el pequeño pueblo de La Almarcha (Cuenca), de apenas 500 habitantes, y desde muy joven supo que su vocación era la vida religiosa. Su familia -era la quinta hija- se dedicaba a la agricultura y a través de un sacerdote que le informó de la orden de las Madres Justinianas Canónigas Regulares, una comunidad de vida contemplativa fundada por san Lorenzo Justiniano -el que fuera primer patriarca de Venecia-, que tiene presencia ininterrumpida en España desde 1490. Actualmente cuenta con monasterios en Murcia, Alicante, Cuenca y Arequipa (Perú).

En de el de Cuenca, uno de los más grandes de esta ciudad castellana y conocido como convento de las Madres Justinianas de San Pedro y popularmente como el de «las Petras», reside Sor Eulalia que, con el paso de los años y la falta de vocaciones religiosas, se ha quedado sola y es la única habitante de este histórico edificio. «Entré en este convento hace 50 años y aquí he permanecido muchos años», cuenta Sor Eulalia, quien reconoce que «estoy bien aquí y no tengo por qué salir de un lugar donde he vivido siempre». Tampoco se queja de su soledad: «Duele algo haber perdido a las hermanas con las que he convivido pero hay que aceptarlo porque la vida es así». Afirma que no sigue la actualidad del mundo a través de los medios de comunicación desde hace tiempo «aunque rezo por España y el mundo» y dice en su descarga que «lo que no se ve no se conoce». Ni siquiera se encarga de hacerse la comida porque un restaurante cercano se la suministra y por las noches cuenta con la compañía de una mujer que se encarga de limpiar el convento y se queda a dormir.

Convento histórico

Años atrás, ella y sus compañeras de convento se dedicaban a coser y a bordar prendas religiosas para otras parroquias de la diócesis pero hoy la única función de Sor Eulalia es mantener con vida el convenio de «las Petras», fundado en 1509 aunque el actual edificio, de estilo barroco, es del siglo XVIII. Catalogado como Bien de Interés Cultural en 2002, luce en su interior una impresionante iglesia que sufrió graves daños en su bóveda y en sus retablos durante la Guerra Civil. En 2017 recibió una subvención del Consorcio de la Ciudad de Cuenca de algo más de 50.000 euros para rehabilitar los patios y las sacristías para eliminar humedades y renovar las redes de saneamiento, el solado y la instalación eléctrica.

Sin vocaciones

Siete años después es Sor Eulalia quien disfruta de estas restauraciones en solitario «porque las jóvenes no quieren comprometerse a una vida de clausura dedicada al Señor». Y es que la falta de vocaciones es un problema común en los conventos españoles. Bien lo saben en otra ciudad castellana, Toledo, donde varios conventos han tenido que cerrar en los últimos años o bien reinventarse como hospederías. Para frenar el cierre de estos inmuebles ha nacido la asociación «Amigos de los Conventos de Toledo» con el apoyo del Arzobispado de Toledo. Su objetivo es promover el conocimiento y ayudar a los 34 monasterios y conventos de esta archidiócesis proponiendo nuevas vías de financiación sin afectar a la vida religiosa. Estas nuevas fuentes de ingresos pasan por promocionar los productos alimentarios y textiles elaborados por las comunidades y por poner en marcha servicios de lavandería, hospedería, restauración de muebles y bordado.

«Se trataría de pequeñas hospederías, del estilo de las que hay en Roma, donde se puede dormir en los conventos», indica Francisco Rodríguez, responsable del equipo coordinador de esta asociación, que también apuesta por organizar actividades «para que las monjas no se sientan solas» como conferencias, exposiciones, rutas conventuales o huertos urbanos.