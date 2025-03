«No soportaba que Teresa fuera brillante, él prefería que estuviera trabajando aquí, cerca»

La plaza ubicada a las puertas del IES Condesa Eylo, donde Teresa Rodríguez Llamazares cursó el último ciclo de ESO y Bachillerato, se quedaba pequeña ... esta mañana para recordar a la joven asesinada en Bruselas y mostrar el rechazo y la condena del crimen cometido por su expareja -un guardia civil en prácticas- que viajó hasta Bruselas para acabar con la vida de la enfermera. Después se intentó quitar la vida y se encuentra en estado grave en un hospital belga.

Blanca Llamazares, la madre de Teresa, estuvo presente en el acto que este jueves ha servido para recordar a su hija. Visiblemente abatida y muy emocionada, estuvo arropada en todo momento por varios familiares. Sacó fuerzas para recibir abrazos y condolencias y ponerse frente a decenas de alumnos, profesores y amigos que conocían a su hija.

Los padres de Teresa llegaron este miércoles por la noche a Valladolid con las cenizas de su hija y está previsto que en los próximos días se organice desde el Ayuntamiento de Valladolid y con la participación de varios colectivos un gran acto de recuerdo a la joven, que servirá además para mostrar la repulsa por el asesinato de la vallisoletana a manos de su expareja, que viajó a Bruselas «sin apenas avisar , algo que sorprendió a Teresa». «Le dijo: 'he sacado un billete y voy para allá'», apuntan fuentes cercanas a la familia.

«No te explicas cómo puede pasar algo así, cómo alguien puede llegar a esto y hacer lo que ha hecho», decía cabizbajo un pariente de la joven momentos antes del acto en recuerdo a la enfermera.

60 segundos de respeto

Iñaki Becoechea, el director del colegio y del coro en el que también cantaba Teresa, hizo sonar el triángulo que anunciaba el comienzo de 60 segundos de reflexión y respeto. Llegaron entonces las miradas al suelo y las lágrimas de los más allegados a la joven envueltas por un silencio que terminó con un fuerte y sentido aplauso como muestra de apoyo a la familia.

La propia familia no se explica cómo ha llegado a este punto un chico que ha estado comiendo con ellos en casa y que parecía alguien normal

No hubo palabras o discursos en el acto, no hizo falta. «A los chavales les ha tocado la muerte de Teresa y aunque no la conocieran personalmente esto es algo que cala en ellos», señala Rosa Casado, quien fuera profesora de francés de Teresa.

«No soportaba que Teresa fuera brillante, él prefería que estuviera trabajando aquí, cerca. Y esto ha sido o eres mía o no eres de nadie. La propia familia no se explica cómo ha llegado a este punto un chico que ha estado comiendo con ellos en casa y parecía un chico normal y cómo te puedes esperar esto», explica la docente tras hablar con la familia.

«La consternación es total entre los padres de ex alumnos que conocen a ambas familias y no se explican lo sucedido. Tendremos que intentar sobreponernos y quedarnos con su gran sonrisa, su imagen y su recuerdo y la satisfacción de haber compartido momentos grandes e intensos, como hicimos en el viaje a La India», añade Casado.

Asesoramiento y apoyo jurídico

También estuvo presente en el acto, a título personal, la coordinadora de violencia de género de la delegación del Gobierno de Castilla y León, Rocío López, para arropar a los familiares de Teresa. «Es importante dar la difusión necesaria a estos casos y recalcar en este en concreto su juventud, que no se vuelva a repetir», ha señalado López.

Los padres de Teresa se han personado como acusación particular en el procedimiento judicial que llevarán a cabo las autoridades belgas. Están siendo asesorados por una abogada cercana a la familia y cuentan también con el servicio jurídico prestado por el convenio del Ministerio del Interior con la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española, que pone a disposición de las víctimas de violencia de género y a sus familiares este servicio.