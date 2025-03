Del 'sólo sí es sí' al 'only yes means yes' que quiere abrirse paso en Europa

Cuando el caso de la Manada de Pamplona puso sobre la mesa si una violación dejaba de serlo cuando la víctima no se oponía de ... forma vehemente, con acciones y palabras, en España se transformó la definición, y su concepción social, de este tipo de agresión sexual. Ahora ese debate se traslada a Europa. «Para combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica», una nueva directiva enfrenta dos visiones. Por un lado los que colocan el consentimiento explícito como eje, algo que se conoce como 'sólo sí es sí', entre los que están Italia, Grecia, Luxemburgo y Bélgica, además de España; y los que ponen el uso de la violencia como condición para considerar que ha sucedido una violación, como Francia, Hungría, Bulgaria, Polonia o Rumanía, entre otros.

De obligado cumplimiento para todos los países, el texto legal había sido redactado por la Comisión Europea y editado por el Parlamento, con una definición de «violación» que la «penetración por vía vaginal, anal u oral», con «cualquier parte del cuerpo o con un objeto», o «hacer que lo realice con otra persona» era una «infracción penal» si era un «acto ejecutado sin el consentimiento voluntario de la mujer». No es un acto consentido cuando ella esté en «estado de inconsciencia, intoxicación, sueño, enfermedad o discapacidad», según el 'Estudio sobre el impacto de la propuesta de directiva de la Comisión Europea sobre violencia contra las mujeres', redactado por la coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres.

Este artículo, el número 5, encontró resistencia cuando llegó al Consejo de la UE, que representa a los 27 gobiernos. La solución para desencallar la directiva fue eliminar la referencia a «violación» de los delitos sexuales, explica Teresa Nevado, secretaria general del Lobby Europeo de Mujeres en España. «Se quita la definición. Desaparece. Se habla de violencia, ciberviolencia y otras cosas. Pero sobre la violación no hay nada. Eso permitiría que cada país aplique la ley según lo que entienda que es una violación. El problema que hay es que una directiva tiene una fuerza enorme y cada nación tiene que hacer la transposición a su legislación. Por eso se resisten». Esto se aprobó con el voto particular de cuatro naciones.

Tranformado en 'only yes means yes', los países que apoyan el consentimiento como base de la legislación, como España, y los movimientos feministas europeos comenzaron a movilizarse. La campaña comienza el día 8 de este mes en Bruselas. «La diferencia es fundamental», asegura Nevado. «Montones de casos de violación quedan fuera de ese delito si sólo se considera el uso de la fuerza».

Hasta último minuto

Para que la directiva sea reescrita, se necesita una «mayoría cualificada» de al menos 15 países que representen el 65% de la población europea. A favor de volver a introducir el consentimiento en la nueva norma hay seis países. España, Suecia, Italia, Grecia, Luxemburgo y Bélgica. «Es probable que se sumen Croacia y Portugal, aunque no es seguro», saca cuentas Nevado, que reconoce que están muy lejos de lograr su objetivo, y el tiempo juega en contra. «Todo tiene que estar resuelto antes que se disuelva el Parlamento el año que viene. Cada día un país puede cambiar su posición, en el último minuto».

Confían en que Francia o Alemania cambien de opinión, si hay suficiente presión de sus ciudadanos. «Hay que hacerles ver que lo contrario sería una completa incoherencia». Y descartan a Bulgaria, República Checa, Hungría, Letonia, Lituania y Eslovaquia, porque ni siquiera han ratificado el Convenio de Estambul –una declaración mundial contra la violencia de género–. «Argumentan razones legales, pero son políticas. No hay ningún tratado europeo que impida meter la violación en esta directiva», dice nevado. «Si no hay acuerdo no hay directiva. También podría salir tal como está ahora, sin incluir la violación. Cualquiera de las dos opciones son pésimas».

Por filtraciones de las conversaciones de alto nivel, la plataforma feminista –que organiza una jornada en Madrid para el día 14 de noviembre, junto a la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres– «no hay ninguna manifestación sobre el asunto por parte de Francia y Alemania. Ni para un lado ni para el otro. Pero pensamos que hay países que están abiertos a escuchar y podrían cambiar de posición».

Para la Comisión de Malos Tratos, «una definición de violación basada en el consentimiento libremente otorgado» haría que «todas las mujeres de la Unión Europea, independientemente de dónde vivan o viajen, puedan estar protegidas sobre la misma base».