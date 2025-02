Solo la mitad de las españolas que sufren dolor menstrual pide la baja

Antonio Paniagua Madrid Viernes, 30 de septiembre 2022, 16:48 Comenta Compartir

Tres de cada diez españolas han experimentado alguna vez la necesidad de pedir la baja laboral o no asistir a su trabajo a causa del dolor menstrual, si bien apenas la mitad de ellas (16,89%) lo ha hecho, según una encuesta de la Sociedad Española de Contracepción (SEC). Más de la mitad de las española (53,7%) considera que solicitar la baja o abstenerse de acudir al trabajo por ese motivo puede tener consecuencias laborales. Según Pilar Lobo, miembro de la SEC, los datos demuestran que era necesario abordar la baja médica por la aparición de la regla. Al menos, dijo, el debate ha contribuido a romper el silencio y el tabú. «Habitualmente hemos estado calladas, hemos ido a trabajar con dolor, hemos hecho guardias…», deploró

La encuesta, realizada por Sigma Dos, se publica tras la decisión del Gobierno de incluir en el proyecto de la nueva ley de salud sexual y reproductiva un permiso específico y retribuido para las mujeres que sufran menstruaciones tan dolorosas que lleguen a ser incapacitantes.

La investigación descubre que la proporción de mujeres que precisan pedir la baja laboral es sustancialmente mayor entre las de 20 a 24 años (50%). La explicación estriba en que las menores de 30 años experimentan con mayor frecuencia dificultades derivadas del dolor y el sangrado. Este porcentaje asciende a un 52,59% entre las encuestada de 20 a 24 años.

El promedio de días al mes en los que las mujeres ven limitada su actividad a raíz del dolor es de tres días. De nuevo, las menores de 25 años son las que en mayor proporción soportan el sufrimiento de la regla, al permanecer incapacitadas durante cuatro días o más.

El informe sobre relaciones sexuales y uso de anticonceptivos refiere que 86,8% de las mujeres de 15 a 49 años ha mantenido relaciones sexuales en alguna ocasión. La edad media de inicio (18,3 años) se ha ido adelantado con el paso de las generaciones, de manera que la media entre las menores de 20 años es de 16,2 años, frente a los 19,7 de las mayores de 49 años.

De los resultados se desprende que el 27,6% mantiene relaciones sexuales uno o dos días por semana, y el 19,5% lo hace tres o cuatro días por semana. El 17,9% tiene actividad sexual entre dos y tres veces al mes y el 13,8% lo hace con menor frecuencia.

Sin precauciones

Aunque el 50,4% de las mujeres en edad fértil declara que nunca mantiene relaciones sexuales «sin algún método anticonceptivo», y el 20,2 % señala que no lo hace casi nunca, el 24,9% admite que yace con su pareja sin usar ninguna precaución con bastante frecuencia.

De la mujeres que prescinden del empleo de métodos anticonceptivos, un 34% no los necesita. Sin embargo, más de un 20% que no lo usa aun no queriendo quedarse embarazadas. No lo emplean porque, dicen, tiene efectos secundarios, su pareja no quiere usarlos o por motivos ideológicos, entre otros.

La mayoría de las encuestadas, el 37,5%, usa el preservativo como método anticonceptivo, frente al 17% que recurre a la píldora

La SEC alerta del mal uso de los anticonceptivos. El 21,8 % de las mujeres que utilizan métodos hormonales combinados (píldora, anillo, parche) efectúa descansos periódicos, de modo que quedan expuestas al riesgo de embarazo no deseado durante el tiempo del descanso. Por lo demás, un 31,4% de las mujeres en edad fértil declara haber tenido que recurrir en alguna ocasión a la anticoncepción de urgencia, como la píldora del día después.

La mayoría de las encuestadas, el 37,5%, usa el preservativo como método anticonceptivo, frente al 17% que recurre a la píldora, el 1,9% que utiliza el anillo vaginal o el 0,7% que se decantan el parche. Estos datos distan de los ofrecidos por otros países europeos, como Alemania, donde casi el 40% de las mujeres usa la píldora como método anticonceptivo.