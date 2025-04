Cómo solicitar los abonos de Renfe para viajar gratis

Redacción Hoy Martes, 7 de enero 2025, 17:47 Comenta Compartir

Desde el pasado 1 de agosto de 2022, los trenes de cercanías y larga distancia operados por Renfe se pueden usar gratuitamente. Una medida que se prorrogó todo el 2024 y ahora la prorroga se extiende todo el primer semestre de 2025. El objetivo de esta medida era hacer frente a la crisis del combustible y reducir las emisiones contaminantes, promoviendo que los ciudadanos utilicen el transporte público en sus desplazamientos habituales en lugar de sus coches particulares. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios han detallado, paso a paso, cómo funciona y cómo se consigue este abono.

Cómo funciona

Se emite un abono gratuito válido para hacer viajes ilimitados en los trenes de Cercanías, Rodalíes y Media Distancia convencional, que son servicios prestados por Renfe, entre el 1 de enero y 30 de junio de 2025. Estos billetes se pueden adquirir ya en los puntos de venta habituales. En concreto:

- Cercanías

Se ha creado un título multiviaje específico para cada núcleo de Cercanías o Rodalíes, es decir, habrá que solicitar un abono distinto para las Cercanías de Madrid, las de Barcelona, las de Bilbao, etc. Son válidos para viajes ilimitados entre cualquier origen y destino dentro de ese núcleo en el perido de vigencia de la medida, pero solo serán gratuitos si realizas al menos 16 viajes en esos cuatro meses, o sea, el menos debes viajar 4 veces al mes. No hay que olvidar que el objetivo es atraer usuarios que se hagan habituales del transporte público. Para comprobarlo, debes dejar una fianza de 10 euros que se te devolverá al final cuando comprueben que has hecho el mínimo de 16 viajes.

- Media Distancia

La media distancia convencional también cuenta con una subvención del 100% por parte del Gobierno. Se ha creado también un título multiviaje especial con viajes ilimitados durante cuatro meses. Para que sea gratuito hay que hacer un mínimo de 16 viajes. La fianza es de 20 euros y también se te devolvería tras hacer la comprobación de que has hecho el número mínimo de viajes. En este caso, se vende un abono por cada una de las rutas, es decir por cada origen-destino.

Medidas para evitar el mal uso de los abonos

«La gratuidad de los abonos facilita un mal uso de ellos por parte de algunos usuarios, que realizan resevas de viajes que luego no utilizan. Los trenes aparecen como completos cuando muchas plazas quedan libres en la realidad», apuntan desde OCU. Por eso, para evitar este uso indebido de los abonos, Renfe ha establecido las siguientes medidas:

- Se pueden reservar como mucho 4 viajes al día para un mismo trayecto (ida y/o vuelta).

- Debe transcurrir el triple del tiempo del viaje programado para poner formalizar dos viajes en el mismo sentido.

- En trenes de alta demanda, se admiten viajeros de pie hasta un 10% más de las plazas sentadas.

- No se puede formalizar más de 3 veces, dentro del periodo de validez del abono, plaza sin viajar ni cancelar el viaje con al menos dos horas de antelación. Se considerará uso indebido.

- Se avisará dos veces al viajero de las consecuencias del uso indebido del abono. La tercera vez que se incurra en uso indebido, el abono se anulará automáticamente, se perderá la fianza y no se permitirá expedir un nuevo abono asociado a ese DNI hasta pasados 30 días.

¿Cómo se consiguen?

Los abonos de Renfe se consiguen en sus puntos de venta habituales (máquinas de autoventa y taquillas) o a través de su aplicación. Hay que depositar la fianza al solicitar el abono, mediante tarjeta de crédito (en ese caso, la devolución de la fianza sería automática) o en efectivo.

Es importante destacar que son personales e intransferibles, por lo que hay que acreditar la identidad con el DNI, NIE o pasaporte.