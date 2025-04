'Mi soledad, nuestras soledades', el documental que analiza el sentimiento de abandono

Antonio Paniagua Madrid Martes, 29 de noviembre 2022, 10:02 | Actualizado 10:08h. Comenta Compartir

«Por las noches cierro mi puerta y estoy sola; me digo, otro día más que hemos pasado y un día menos que nos queda de vivir», dice Concha Barbero, de 82 años. Como Barbero, el 11% de los españoles se han sentido solos, según un informe de la Comisión Europea, un problema que se aborda en el documental 'Mi soledad, nuestras soledades', que se publica mañana en la web de este periódico. En el audiovisual, sus protagonistas, Elvira, Concha, Emilio y María Eugenia, abren las puertas de su intimidad para dar a conocer qué es la soledad no deseada, qué sentimientos despierta y cómo se sobrelleva.

Además de los directamente afectados, en el documental intervienen expertos en la materia como Javier Yanguas y Sacramento Pinazo, que explican las causas que han provocado llegar esta situación y que plantean posibles soluciones. También participan los filósofos Fernando Savater y José Antonio Marina, la socióloga Elisa Chuliá y el director del Imserso, Luis Alberto Barriga.

La sensación de soledad estuvo muy presente en la pandemia, un sentimiento que entre junio y abril de 2020 se incrementó hasta un 18,8%. El problema es más acuciante en la vejez y afecta algo más a las mujeres.

La caída de la natalidad, el envejecimiento de la población, la dificultad para concertar encuentros y la colonización del tiempo de ocio por la actividad laboral son factores que han agudizado la percepción de la soledad. Al menos así piensa Javier Yanguas, director científico del Programa de Mayores de la Obra Social 'la Caixa'. El envejecimiento de la población conlleva un menoscabo de la actividad relacional. Hoy en día se puede llegar a la vejez a los noventa años con una salud más o menos buena, pero con un déficit importante en lo que atañe a la afectividad: amigos que se han dejado en el camino y familiares que han fallecido. «El ser humano está incompleto sin la sociedad», argumenta Fernando Savater.

«La soledad nos debe interpelar a todos, que haya tantas personas que se sientan solas no es un problema individual, sino de todos», explica Sacramento Pinazo, presidenta de la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología, quien aduce que a veces se identifica soledad con edades longevas, cuando no es así siempre. «La soledad no es patrimonio de ningún género, una edad o un grupo», sostiene Pinazo. Es paradójico, pero según un estudio de la Fundación la Caixa, el sentimiento de soledad era más profundo entre personas pertenecientes a la franja de edad entre 20 y 30 años que entre ancianos.