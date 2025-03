Este es el significado de los símbolos que tienen los envases de plástico

Salvador Vallejo Caballero Domingo, 7 de mayo 2023, 19:36 | Actualizado 19:45h. Comenta Compartir

La mayoría de objetos que utilizamos en nuestro día a día están compuestos de plástico. Desde utensilios de cocina hasta productos de ocio. La enorme variedad en cuanto a tipos de plástico genera hasta confusión a la hora de comparar productos, ya que el mismo plástico puede mostrarse con aspectos y características tremendamente dispares; así como sus usos.

La concienciación sobre el reciclaje del plástico es un proceso que toma varias décadas. En 1988 la SPI (Society of the Plastic Industry) creó un sistema de símbolos para identificar las particularidades de construcción y reciclaje de cada envase de plástico. A día de hoy sigue siendo muy utilizado y, pese a que no es obligatorio en España, es muy recomendable para ayudar al consumidor y al medio ambiente.

Los símbolos están compuestos por las siglas del compuesto y un número que identifica el material, que se encuentra dentro de un triángulo de flechas -el triángulo de Möbius, símbolo internacional del reciclaje-. Estos son los siete símbolos:

Ampliar Beauty Market

PETE (o PET). Polietileno tereftalato.

El envase puede liberar químicos y metales, por lo que debe tirarse una vez usado. Es bastante utilizado en la fabricación de envases alimentarios. Su reciclaje permitirá fabricar alfombras, piezas de automóviles o textiles.

HDPE. Polietileno de alta densidad.

Es el compuesto más seguro al no liberar tóxicos. Usado para productos de limpieza del hogar, como cloro o detergente; higiene personal, como champú; alimentos como yogur y zumos; o bolsas de basura. Puede ser reciclado para volver a funcionar como recipiente de detergente, botella de aceite, mueble de jardín o tubería.

PVC. Vinílicos o cloruro de polivinilo.

Plástico muy resistente, empleado para la fabricación de mangueras, ventanas, tubos y cañerías, suelas de zapatos o envases de limpieza. Debe mantenerse alejado del fuego y la comida.

LDPE. Polietileno de baja densidad.

No desprende químicos al entrar en contacto con el agua. Empleado en la fabricación de bolsas o envases para laboratorio. Su reciclaje puede darle una segunda vida como tubería, baldosa, contenedor, sobre o papelera.

PP. Polipropileno.

Material muy duro y resistente al calor, con un alto punto de fusión. Ideal para los tuppers. También empleado para la fabricación de envases de cosmética. Es reciclado de forma frecuente, tras lo que se fabrican escobas, cubos, bandejas o señales luminosas.

PS. Poliestireno.

Compuesto con sustancias cancerígenas. Se utiliza para cubiertos de usar y tirar, cajas de CD o bandejas de cárnicos. Su bajo punto de fusión dificulta el proceso de reciclaje y reutilización.

Otros.

Plásticos como el SAN (Estireno acrilonitrilo), el ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno) o materiales elaborados con varios de los compuestos mencionados anteriormente.

Temas

Reciclaje