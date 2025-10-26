Sergio Llorente, electricista, advierte sobre el peligro de cubrir los cuadros eléctricos: «Estás creando una bomba en casa» Esta moda tan viral en redes sociales puede suponer un riesgo para la seguridad de los hogares

Se han vuelto muy populares en redes sociales los vídeos que muestran formas creativas de ocultar el cuadro de luces de los hogares. Sin embargo, aunque esta práctica pueda resultar estética, puede acarrear serios problemas de seguridad.

Según Sergio Llorente (@instalaciones_llorente), influencer y electricista experto, el intercambio de la tapa de un cuadro eléctrico es un procedimiento muy delicado que requiere una revisión técnica previa, ya que «es el corazón de la instalación del hogar».

Los cuadros eléctricos pueden encontrarse en estados peligrosos si no se revisan con regularidad. «Nos encontramos día a día cuadros en muy mal estado», señala Llorente. Por ello, también es fundamental tener cuidado con los materiales que se utilicen, ya que un error puede provocar un incendio. Esto puede ocurrir debido a variaciones en la tensión, fallos en el aislamiento o simplemente porque el material elegido por el usuario, sin conocimiento técnico, sea altamente inflamable. Como advierte Llorente: «Poniéndole cualquier material que el particular no conoce, estás creando una pequeña bomba en su casa».

En particular, el experto señala que se debe extremar la precaución con materiales como el corcho o el polietileno. Incluso si el cuadro eléctrico está en buen estado, conviene reforzar al máximo el aislamiento antes de cubrirlo, aunque se trate de un material considerado seguro.

Aunque pueda parecer algo inocuo, modificar un cuadro eléctrico de manera autónoma resulta peligroso, independientemente del ámbito. Seguir indicaciones virales de internet aumenta los riesgos, pues no todos los que publican contenidos son expertos en estas áreas. «Me da rabia porque vale más la virabilidad que la seguridad», comenta Llorente.

Por tanto, antes de realizar cualquier modificación en el hogar, lo más importante es consultar a un especialista. Intentar ahorrar dinero con una modificación sin supervisión técnica puede acabar resultando mucho más costoso, e incluso poner en riesgo la seguridad de todos los habitantes de la vivienda.

