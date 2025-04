El Sepe lo explica: Qué es el compromiso de actividad que firmas con el paro

Irene Toribio Martes, 13 de junio 2023, 17:42 Comenta Compartir

Es el compromiso que adquiere la persona solicitante o beneficiaria de las prestaciones de buscar activamente empleo, aceptar una colocación adecuada y participar en acciones específicas de motivación, información, orientación, formación, reconversión o inserción profesional, para aumentar las posibilidades de obtener un puesto de trabajo, obligándose a cumplir todas aquellas obligaciones previstas en las normas que regulan las prestaciones por desempleo, así lo define el propio Servicio Público de Empleo. Pero, ¿sabías que firmas este compromiso de actividad al firmar el paro?

Al recibir la prestación por desempleo se asume dicho compromiso y además, estamos obligados a cumplir todas aquellas obligaciones previstas en las normas que regulan las prestaciones por desempleo. Su incumplimiento se sancionará con infracción leve. Esto aparece en el dorso de los documentos que firmamos al solicitar la prestación y muchos lo pasan por alto.

No obstante, la participación en acciones de mejora de las posibilidades de encontrar un puesto de trabajo, será voluntaria para las personas beneficiarias de prestaciones contributivas durante los 30 primeros días en que perciben la prestación. En este caso, si no participan en las mismas, no conllevará efectos sancionadores. Además, los servicios públicos de empleo tendrán en cuenta la condición de víctima de violencia de género, a efectos de suavizar, en caso necesario, el cumplimiento de las obligaciones que impone el compromiso de actividad.

El trámite se puede realizar de forma presencial solicitando cita previa con la Oficina de Empleo o de forma telemática a través de la página web del Sepe.

Recuerda, eso sí, que entre los requisitos para solicitar el paro se encuentra el no haber abandonado el trabajo voluntariamente. Si abandonas un trabajo de forma voluntaria, no puedes percibir la prestación por desempleo ya que según establece la normativa legal, para poder cobrar una prestación por desempleo es necesario que la baja en el trabajo no se haya producido de forma voluntaria, pues el sistema de protección por desempleo protege a las personas trabajadoras que quieren y pueden trabajar pero carecen de empleo.

