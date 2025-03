Descubre las obligaciones del SEPE que podrían afectar a tu prestación por desempleo

R. H. Lunes, 19 de febrero 2024, 17:25 Comenta Compartir

El desempleo afecta a millones de personas en todo el mundo, y en España, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) juega un papel crucial en el apoyo a aquellos que se encuentran en esta situación. Sin embargo, recibir una prestación por desempleo conlleva implícitas una serie de responsabilidades y compromisos que los beneficiarios deben cumplir rigurosamente, y es que el incumplimiento de estas obligaciones puede acarrear sanciones que van desde la pérdida temporal hasta la extinción definitiva de la prestación.

Estas son las obligaciones que se deben cumplir:

- Cotización por desempleo: Los beneficiarios deben cotizar por la aportación correspondiente a la contingencia de desempleo.

- Proporcionar documentación e información: Se debe proporcionar la documentación e información requerida para el reconocimiento, suspensión, extinción o reanudación del derecho a las prestaciones. Además, es necesario comunicar cualquier cambio de domicilio.

- Participar en programas de empleo: Los beneficiarios deben participar en programas de empleo o en acciones de formación profesional ofrecidas por los servicios públicos de empleo.

- Renovar la demanda de empleo: Es imprescindible renovar la demanda de empleo en las fechas indicadas y presentarse ante el SEPE cuando sea citado previamente.

- Solicitar la baja en las prestaciones: Se debe solicitar la baja en las prestaciones en caso de situaciones que den lugar a la suspensión o extinción de las mismas.

- Devolver cantidades indebidamente abonadas: En caso de haber recibido cantidades indebidamente, se debe proceder a su devolución.

- Devolver justificantes de comparecencia: Los beneficiarios deben devolver en tiempo y forma los justificantes de haber comparecido para cubrir ofertas de empleo.

- Inscripción y mantenimiento como demandantes de empleo: Es necesario inscribirse y mantenerse como demandante de empleo, cumpliendo con las exigencias del acuerdo de actividad.

- Buscar activamente empleo: Se debe buscar activamente empleo y participar en acciones para aumentar las posibilidades de ocupación.

El incumplimiento de estas obligaciones puede entenderse como infracciones leves, graves o muy graves, según la gravedad y la reiteración de la falta. Las sanciones van desde la pérdida temporal de las prestaciones hasta su extinción definitiva:

- Las infracciones leves incluyen el no presentarse ante el SEPE cuando se ha sido citado previamente, no devolver justificantes de comparecencia o no cumplir con los requisitos del acuerdo de actividad.

- Por otro lado, las infracciones graves comprenden el no informar al SEPE sobre la suspensión o extinción del derecho a la prestación, rechazar una oferta de empleo adecuada sin causa justificada o negarse a participar en programas de empleo o acciones de formación.

- Finalmente, las infracciones muy graves, que conllevan la extinción directa de las prestaciones, incluyen el incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones, así como el afectar al cumplimiento y conservación de los requisitos que dan derecho a la prestación.

Es importante que los beneficiarios de prestaciones por desempleo conozcan y cumplan rigurosamente estas obligaciones para evitar sanciones que puedan afectar su situación económica y laboral. El SEPE, por su parte, garantiza el cumplimiento de la normativa vigente para asegurar una gestión transparente y eficiente de las prestaciones por desempleo en España.

