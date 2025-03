El motivo por el que el Sepe puede quitarte el subsidio para mayores de 52

Redacción Hoy Viernes, 1 de marzo 2024, 18:41 Comenta Compartir

Si tienes 52 años o más y has agotado la prestación o subsidio por desempleo, aún no has agotado todas las posibilidades con el Sepe. El servicio estatal ofrece ayudas para mayores de 52 siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos, como tener 52 años o más y estar en una situación de desempleo. Sin embargo, deberás cumplir una serie de obligaciones si no quieres recibir sanciones por parte del Sepe e incluso perder completamente la ayuda.

Estas son las infracciones que debes evitar, tal y como señala el Sepe.

- Infracciones leves:

No presentarse ante el Servicio Público de Empleo Estatal en la forma y fecha indicadas, salvo causa justificada, cuando haya sido citado o citada previamente.

No presentarse ante los servicios públicos de empleo o las agencias de colocación (cuando estas desarrollen actividades en el ámbito de la colaboración con aquellos), salvo causa justificada, si ha sido citado o citada previamente.

No devolver en plazo, salvo causa justificada, al servicio público de empleo o, en su caso, a las agencias de colocación sin fines lucrativos, el correspondiente justificante de haber comparecido en el lugar y fecha indicados para cubrir las ofertas de empleo facilitadas por aquellos.

No cumplir las exigencias del acuerdo de actividad, salvo causa justificada, siempre que la conducta no esté calificada como otra infracción leve o grave.

No facilitar a los servicios públicos de empleo la información necesaria para poder recibir notificaciones y comunicaciones.

Las citaciones o comunicaciones efectuadas por medios electrónicos serán válidas a efectos de notificaciones siempre que las personas trabajadoras hayan dado previamente su consentimiento.

No cumplir, salvo causa justificada, el requisito de mantener la inscripción como demandante de empleo, exigido para continuar percibiendo la prestación.

- Infracciones graves:

No comunicar al Servicio Público de Empleo Estatal, salvo que exista causa justificada, la baja en las prestaciones en el momento en que se produzcan situaciones que den lugar a la incompatibilidad, la suspensión o la extinción del derecho a la prestación, o si se dejan de reunir los requisitos necesarios para percibir la prestación cuando, por cualquiera de estas causas, la prestación se haya percibido indebidamente.

Rechazar una oferta de empleo adecuada, tanto si es ofrecida por los servicios públicos de empleo, como por las agencias de colocación (cuando estas desarrollen actividades en el ámbito de la colaboración con aquellos), salvo causa justificada.

Negarse a participar en los trabajos de colaboración social o en programas de empleo, incluidos los de inserción profesional, o en acciones de promoción, formación o reconversión profesional, ofrecidos por los servicios públicos de empleo, salvo causa justificada. Así como en las acciones de orientación e información profesional ofrecidas por las agencias de colocación (cuando desarrollen actividades en el ámbito de la colaboración con aquellos).

- Infracciones muy graves:

Actuar fraudulentamente con el fin de obtener prestaciones indebidas o superiores a las que correspondan, o prolongar indebidamente su disfrute mediante la aportación de datos o documentos falsos, la simulación de la relación laboral y la omisión de declaraciones legalmente obligatorias u otros incumplimientos que puedan ocasionar percepciones fraudulentas.

Compatibilizar la solicitud o el percibo de prestaciones o subsidios por desempleo, así como la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos con el trabajo por cuenta propia o ajena, salvo en el caso del trabajo a tiempo parcial, en los términos previstos en la normativa correspondiente.

Ponerse de acuerdo con el empresario o la empresaria para obtener indebidamente cualquier prestación de la Seguridad Social.

No destinar o desviar las cantidades que se perciban de prestación por desempleo de acuerdo con lo establecido en los programas de fomento de empleo.

. Estas infracciones conllevan diversas consecuencias según su gravedad, desde sanciones hasta la posible pérdida de prestaciones. Es importante destacar que se hace énfasis en la necesidad de cumplir con las normativas establecidas para garantizar la integridad del sistema de empleo y prestaciones sociales.

Sanciones a las que te enfrentas.

Infracciones Leves:

Las sanciones por infracciones leves incluyen la pérdida de prestaciones por períodos de tiempo específicos: un mes, tres meses, seis meses o incluso la extinción de las prestaciones. Estas medidas se aplicarán a partir de la primera infracción, siempre que no haya transcurrido más de un año entre una infracción leve y la anterior, sin importar el tipo de infracción.

Infracciones Graves:

Para las infracciones graves, las sanciones implican la pérdida de prestaciones por periodos de tres meses o seis meses, o la extinción de las prestaciones. Además, no comunicar las bajas en las prestaciones en situaciones que den lugar a la suspensión o extinción del derecho, o cuando no se reúnan los requisitos para percibirlas, resultará en la extinción de las prestaciones. Al igual que en el caso de las infracciones leves, estas sanciones se aplicarán a partir de la primera infracción, siempre que no haya transcurrido más de un año entre una infracción grave y la anterior.

Infracciones Muy Graves:

Las infracciones muy graves relacionadas con prestaciones por desempleo o subsidios implican la extinción de las prestaciones. Además, los infractores pueden ser excluidos del derecho a recibir cualquier prestación económica o ayuda de fomento de empleo durante un año, así como del derecho a participar en formación profesional para el empleo durante ese período. En caso de incumplimiento de obligaciones que afecten al derecho a la prestación, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) puede suspender temporalmente la prestación hasta que se resuelva la situación de manera definitiva. Es importante destacar que, independientemente de la sanción impuesta, se deben devolver las cantidades percibidas indebidamente.