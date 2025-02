«Me fui de Senegal porque allí no hay oportunidades»

S. Fernández Sábado, 14 de octubre 2023, 13:22 Comenta Compartir

Más de 200 menores inmigrantes, subsaharianos en su totalidad, viven en la isla de El Hierro. Allí buscan las oportunidades que no encontraron en su país, lo que les hizo embarcarse en una aventura incierta. «Quiero dejar claro que me fui de Senegal porque mi ... país es una dictadura», indicó a este diario uno de los jóvenes, que se aloja en el municipio de La Frontera. «Allí no hay futuro», afirmó tajante otro de los chicos, de 15 años, acogido en la residencia de estudiantes de Valverde. «Hay muy pocas posibilidades», añadió en francés, aunque es capaz de chapurrear el castellano, que aprendió en su país de origen.

En el centro de menores en el que vive, apunta, reciben clases de lunes a viernes, ya que todavía no pueden ir al colegio porque no se les han realizado las pruebas óseas para determinar su edad y regularizar su situación. Cuando llegue ese momento se les escolarizará. El chico, que aterrizó en julio en El Hierro, quiere quedarse en Canarias. Según explica, fue a parar a la pequeña isla «porque me trajo el mar», ya que cuando embarcó no conocía su destino, y su objetivo ahora es trabajar para poder mandar dinero a su familia. Los fines de semana los chicos del centro se mueven libremente por la isla -el transporte de guaguas es gratuito- en perfecta sintonía con los herreños, gente, destacan, «muy tranquila, muy educada y muy agradecida». «Podemos ir a la playa, jugar al fútbol o caminar», celebran. El presidente del Cabildo de El Hierro, por su parte, pone de relieve la necesidad de integrar y escolarizar a estos menores, una labor que en la isla resulta muy complicada, ya que el único centro de la ESO disponible tiene 300 alumnos, prácticamente el mismo número que inmigrantes que educar. En la actualidad, la cifra de menores no acompañados en Canarias asciende a 3.300.

