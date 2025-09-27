HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Escultura dedicada a George W. Bush. R. C.

La senda alemana 'de los gilipollas'

Mecklemburgo-Antepomerania. ·

La región germana acoge un sendero sembrado de esculturas que representan a conocidos personajes internacionales que no disfrutan de buena fama

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Sábado, 27 de septiembre 2025, 13:04

Los amantes del senderismo tienen en la septentrional y despoblada región germano oriental de Mecklemburgo-Antepomerania un atractivo paseo de carácter pedagógico. Se le conoce ... oficialmente como el 'Sendero didáctico de los personajes malvados', pero muy pocos lo llaman así. El nombre popular que lo ha hecho famoso en el país es el de la 'Senda de los Gilipollas'.

