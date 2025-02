Este es el sueldo que deben cobrar los empleados del hogar

irene toribio Lunes, 13 de junio 2022, 16:28 Comenta Compartir

No existen máximos, pero sí minimos. La Seguridad Social ya ha alertado en varias ocasiones de que no pagar lo suficiente a las personas empleadas del hogar puede acarrear sanciones económicas muy elevadas. Esta profesión ha sido siempre objeto de falta de contratos laborales, sueldos en negro y condiciones alejadas de lo estipulado. . Asi que, estos trabajadores han de cumplir ciertas condiciones laborales que la OCU ha aclarado: «El salario de un empleado de hogar, fijo o por horas, puede ser todo lo alto que se quiera, pero no puede bajar de unos límites. El empleado no puede ser retribuido por debajo de unos mínimos, que varían dependiendo de si hablamos de trabajo por horas o de trabajo que no tiene esa consideración», explica.

A inicios de este mismo año el Gobierno comenzó una campaña dirigida a mejorar sus condiciones. Esta nueva campaña se basa en el mismo método que la que se puso en marcha justo hace un año: un envío masivo de cartas dirigidas a las personas empleadoras, ofreciéndole asistencia técnica e información para que procedan a la regularización de los salarios que se encuentren por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado en los 965 euros al mes o 7,55 euros la hora cuando la jornada sea inferior a 40 horas a la semana, y la correlativa regularización de las cotizaciones.

¿Cuánto tiene que cobrar el empleado del hogar?

Si trabaja 120 o más días al año en el domicilio del empleador, «su retribución debe ser como mínimo igual al SMI o salario mínimo interprofesional (si la jornada es completa, es decir, de 40 horas semanales) o a la parte proporcional del SMI que corresponda al tiempo trabajado (si no trabaja a jornada completa)», aclara la OCU.

Hay que recordar que el SMI desde el 1 de enero de 2022 es de 14.000 euros al año, que puede pagarse en catorce pagas (12 ordinarias y 2 extra, de 1.000 euros) o en doce pagas de 1.166,67.

Por otro lado, si trabaja «por horas», es decir, menos de 120 días al año, «el precio mínimo de la hora desde el 1 de enero de 2022 es de 7,82 euros/hora. En esa cifra ya va incluida la parte proporcional de las dos pagas extraordinarias completas a las que tiene derecho el empleado del hogar y las vacaciones». Por lo tanto, el empleador no tiene que pagar nada aparte para cumplir con el mínimo cuando llegan las vacaciones o los meses de paga extraordinaria.

Salvo que pagues a tu empleado dentro del marco de una actividad económica, no tienes que hacerle ninguna retención del IRPF en el salario.

Las subidas salariales se acuerdan entre los dos y nunca se puede retribuir por debajo del SMI.

¿Qué puede hacer el empleado de hogar si ve que el empleador no cumple sus obligaciones?

Puede denunciar los hechos ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que actuará en consecuencia. El control del cumplimiento de las infracciones por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social debe tener en cuenta las particularidades relativas a la inviolabilidad del domicilio garantizada por la Constitución.

En los casos de despido o cuando el trabajador reclame cantidades debidas y no pagadas en concepto de salarios o indemnizaciones, debe acudir a la Jurisdicción Social, planteando la oportuna demanda.

Las multas a las que el empleador se puede ver sometido si no cumple con lo estipulado varían desde los seis mil euros hasta los 187.000. Las sanciones varían en función de la gravedad de la infracción, que la Seguridad Social cataloga en tres niveles, tal y como estipula en el artículo 40 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

- Grado mínimo: de 6.251 a 25.000 euros.

- Grado medio: de 25.001 a 100.005 euros.

- Grado máximo: de 100.006 a 187.515 euros.