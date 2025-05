Ser frágil es malo? Es la pregunta que se ha empeñado en responder Miguel Ángel Rizaldos. Con 30 años de experiencia como especialista en Psicología ... clínica, el experto explica que la fragilidad «no es mala, es humana» y que el mejor modo de manejarla es conociéndola. «Tienes que aprender a aceptarla, porque forma parte de ti, de todos. Si llegas a ese punto lo vas a llevar mejor y te va a generar mayor bienestar». Colaborador en distintos medios de prensa, radio y televisión, el especialista desgrana cómo conseguirlo en las 216 páginas de su segundo libro (Plataforma Editorial), presentado en junio y actualmente en promoción. Mientras, de martes a viernes, atiende en su consulta de Aranjuez a clientes de todo el mundo, al 80% de ellos vía online

Lunes

10.00 horas. Los lunes no suena el despertador. No lo pongo. La pandemia fue una época en la que los psicólogos tuvimos que trabajar mucho. Yo nunca he trabajado tanto en mi vida como en 2020 y 2021. Así que decidí que los lunes ya no iba a pasar consulta porque necesitaba cuidarme. Es algo muy importante, porque si uno no es coherente con lo que transmite no lo va a transmitir bien. Y tampoco quiero ser el más rico del cementerio. No hay nada más sano que no hacer nada. Estamos en una sociedad en la que parece que tenemos que hacer muchas cosas para estar bien. Nuestros padres y nuestros abuelos entendían mejor la vida. No tenían esa continua necesidad de tener que hacer cosas. Pues parece que, a veces, no hacer nada es bueno para el cerebro. Que la semana empiece un martes es otra cosa.

12.00 horas. Aprovecho algunos lunes para ir al fisio, para el ocio o hacer algo de ejercicio. No es que sea muy deportista, pero sé, y así se lo transmito a todo el mundo, que el ejercicio es muy bueno a nivel físico, pero mejor a nivel psicológico. Es un buen canalizador de la ansiedad y el mejor antidepresivo. Entonces me pongo a ello. Hago marcha nórdica.

18.00 horas. El día libre es un buen momento para escribir o hacer algún artículo, alguna colaboración.

Martes

8.00 horas. Me levanto con tiempo, me gusta desayunar tranquilo. Afortunadamente, tengo la consulta a tres minutos de casa andando. Eso es un lujo. Sobre las nueve y media me voy a trabajar.

10.00 horas. Empiezo a pasar consulta. Puedo ver a entre ocho y nueve pacientes cada día. He trabajado mucho el mundo infantil, y aproveché esa experiencia para escribir mi primer libro, una 'Guía para papás y mamás en apuros'. Ahora trato a diario en la consulta el tema de la ansiedad, la fragilidad. Y me pareció importante abordarlo con otro libro. No se ha escrito mucho sobre ello.

Miércoles

15.15 horas. Acaba la jornada de mañana y llego a casa para comer. Tengo la suerte de que cocina mi pareja, pero si tengo que hacerlo, lo hago. Poder comer en casa es calidad de vida. Hasta hace cuatro años iba a Madrid y volvía todos los días, y era una paliza.

16.00 horas. Me gusta echarme un rato la siesta. Descansar, desconectar. Por eso, por la tarde no empiezo a trabajar muy pronto.

«A veces uno acaba un poco descerebrado. Al final te pasas el día trabajando con el sufrimiento»

18.00 horas. Vuelvo a la consulta. Hasta las diez de la noche. Hace años que empecé a hacer terapia online. Soy uno de los pioneros en España. Lo vi por casualidad en el LikedIn de una colega argentina que estaba afincada en Washington. Y me metí con ello. La terapia online está adaptada a las nuevas realidades de comunicación: nadie duda de la validez de la terapia tradicional, pero ahora cada vez nos comunicamos más a través de medios digitales: el móvil, aplicaciones, mensajería instantánea, email, redes sociales, videoconferencia. ¿Por qué no trasladar esta realidad a la comunicación con el psicólogo? Prácticamente el 80% de mi agenda es vía online. Eso me permite vivir aquí, tener la consulta y ver a pacientes de toda España y de todo el mundo. De Australia, China, Estados Unidos... Por eso a veces se me hace un poco tarde.

Jueves

10.00 horas. Empiezo a trabajar. Algunos pacientes me hablan de inseguridad y falta de confianza en uno mismo, De la indefensión aprendida, una terminología muy psicológica que viene a ser que el ser humano tiende a tirar la toalla fácilmente ante el fracaso. El cerebro es un poco así también. Tratamos la ansiedad y el estrés. Y la vulnerabilidad en el trabajo, el 'síndrome de burnout', o del trabajador quemado, y el del impostor, cuando creo que no voy a estar a la altura. El 70% de la población los sufre, siendo más frecuentes en mujeres, mujeres de éxito, muy válidas a nivel profesional, todo lo contrario de lo que sienten.

23.00 horas. Hay que descansar. Mi trabajo es muy bonito, pero muy intenso. Al final, te pasas el día trabajando con la fragilidad, con el sufrimiento, y hay que cuidarse. Los psicólogos no somos infalibles, somos personas también, con los mismos problemas que los de enfrente.

Viernes

15.30 horas. Soy muy familiar. Aprecio mucho trabajar cerca de casa, porque me permite pasar más tiempo con mi pareja y mis hijas. El viernes para mí es un día de trabajo normal, pero a veces tengo más hueco en la agenda y, por ejemplo, salgo con mi mujer a tomar el aperitivo con unos amigos.

21.00 horas. Soy poco músico. En mi sala de espera siempre se escucha algo. Si tengo que elegir, me quedo con la música española, con Leiva o cosas así.

23.00 horas. Los viernes por la noche uno ya está un poco cansado, acabas descerebrado. ¡Tenemos una edad! Busco alguna serie en Netflix que me entretenga, que no me haga pensar. Ahora estoy viendo una serie coreana. ¿Cómo se llama? Eh... ¡'El juego del calamar! Si de casualidad encuentro alguna película que es algo psicológica prefiero no verla. La lectura también me ayuda a desconectar. Me gusta la novela histórica, sobre todo la época romana. También leo libros de colegas.