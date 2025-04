Sanidad retira de la venta 6 conocidas marcas de cremas solares

Miércoles, 19 de junio 2024, 17:52 Comenta Compartir

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), que depende del Ministerio de Sanidad, ha emitido un aviso sobre la evaluación de varias cremas solares que se venden en supermercados en España. En dicho, la Aemps ha informado de que, según un estudio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), podría haber problemas con el etiquetado de estos protectores solares.

Esto ya se había mencionado antes en una nota informativa COS 05/2024. Entonces, la Aemps solicitó a las empresas involucradas que presentaran los ensayos que respaldan las afirmaciones sobre el Factor de Protección Solar (FPS) y el FP-UVA, realizados de acuerdo con los métodos oficiales y conforme a la Recomendación de la Comisión Europea del 22 de septiembre de 2006 sobre la eficacia de los productos de protección solar y las declaraciones relacionadas con ellos.

Tras la evaluación de la información, la AEMPS observó discrepancias entre los resultados de los ensayos de FPS y FP-UVA realizados por la OCU y los resultados de los ensayos facilitados por las empresas implicadas. La Agencia solicitó, entonces, a las empresas la toma de medidas de cese de comercialización y retirada del mercado adecuadas a cada caso.

Así reza la última actualización compartida por la Aemps:

VICHY Capital Soleil Crème Onctueuse Protectrice SPF 50+

La empresa Cosmetique Active International ha proporcionado estudios adicionales realizados en el citado producto en un lote diferente al ensayado por la OCU:

Lote ensayado por la OCU: 54X200

Lote ensayado por la empresa: 54XN02

El motivo, por el que esta empresa no realizó los ensayos adicionales en el mismo lote ensayado por la OCU, fue que no disponía de la cantidad necesaria de producto para realizar estos ensayos.

Después de analizar detalladamente toda la información disponible, la AEMPS ha decidido modificar las medidas previamente adoptadas. Como resultado, se ha concluido que el producto VICHY Capital Soleil Crème Onctueuse Protectrice SPF 50+ puede seguir comercializándose, excepto el lote 54X200, para el cual se mantiene la medida de cese de la comercialización, ya que la empresa no ha proporcionado datos adicionales sobre este lote.

La AEMPS, tal y como informó en su anterior nota informativa, ordenó cesar la comercialización del producto y retirar del mercado el lote 54X200.

BIOTHERM Waterlover Face Sunscreen SPF 50+

La empresa Prestige & Collections International ha proporcionado nuevos estudios realizados en el citado producto, en un lote también diferente al ensayado por la OCU:

Lote ensayado por la OCU: 40X300

Lote ensayado por la empresa: 40WD00

El motivo, por el que esta empresa no realizó los ensayos adicionales en el mismo lote ensayado por la OCU, fue que no disponía de la cantidad necesaria de producto para realizar estos ensayos.

Después de analizar detalladamente toda la información disponible, la AEMPS ha decidido modificar las medidas previamente adoptadas. Como resultado, se ha concluido que el producto BIOTHERM Waterlover Face Sunscreen SPF 50+ puede seguir comercializándose, excepto el lote 40X300, para el cual se mantiene la medida de cese de la comercialización, ya que la empresa no ha proporcionado datos adicionales sobre este lote.

La AEMPS, tal y como informó en su anterior nota informativa, ordenó cesar la comercialización del producto y retirar del mercado el lote 40X300.

ISDIN Fusion Water Magic SPF 50

En este caso el supuesto incumplimiento afectaba al FP-UVA. La OCU ha facilitado ensayos adicionales realizados en el lote 30541F del producto utilizando los métodos oficiales. En concreto, un ensayo según la norma UNE-EN ISO 24444, y otro según la norma UNE-EN ISO 24443. Según los resultados de este último ensayo, el valor de FP-UVA obtenido sería inferior al reivindicado en el etiquetado.

Por su parte, ISDIN también ha proporcionado nuevos estudios realizados en el lote 30541F. En este caso, tres ensayos según la norma UNE-EN-ISO 24443, cuyos resultados sustentan las reivindicaciones del FP-UVA del etiquetado.

Después de analizar detalladamente toda la información disponible, la AEMPS continúa considerando que no es necesario tomar medidas frente al producto ISDIN Fusion Water Magic SPF 50.

La AEMPS, tal y como informó en su anterior nota informativa, no tomó ninguna medida sobre este producto, ya que la empresa facilitó dos ensayos, ambos realizados con el método oficial, mientras que la OCU utilizó para el cálculo del FP-UVA un dato obtenido por un método no oficial actualmente en evaluación, por lo que el valor de FP-UVA obtenido no se consideraba determinante para la toma de decisión.

Las cremas afectadas y las medidas adoptadas

-RITUALS Invisible Sun Protection Face Cream SPF 50+ RITUALS COSMETICS0832913: Cesar la comercialización del producto y retirar del mercado el lote 0832913

-NIVEA SUN Protección facial Sensitive SPF 50BEIERSDORF AG32032276: Cesar la comercialización del lote 32032276

-LANCASTER Sun Sensitive Oil-Free Milky Fluid SPF 50 COTY S.A.S.3157: Cesar la comercialización del lote 3157

-PIZ BUIN Hydro Infusion Sun Gel Cream Face SPF 50 JOHNSON & JOHNSON SANTÉ BEAUTÉ FRANCE (JJSBF)1362V A: Cesar la comercialización del lote 1362V A

-VICHY Capital Soleil Crème Onctueuse Protectrice SPF 50+COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL54X200Cesar la comercialización del lote 54X200

-BIOTHERM Waterlover Face Sunscreen SPF 50+PRESTIGE & COLLECTIONS INTERNATIONAL40X300: Cesar la comercialización del lote 40X300

-ISDIN Fusion Water Magic SPF 50Isdin SA.30541F: No se toman medidas.