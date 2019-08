«Me salvé por suerte» Ofrenda floral. Josep Pallàs participa en el homenaje que se rindió el 21 de julio a los bomberos muertos en el incendio de Horta de Sant Joan. :: J. Sellartefe / / DE UNO EN UNO Josep Pallàs es el bombero superviviente del incendio que hace diez años mató a cinco de sus compañeros en Horta de Sant Joan. «Es imposible controlar la naturaleza» ANTONIO PANIAGUA Jueves, 8 agosto 2019, 12:05

Josep Pallàs a punto estuvo de morir hace diez años en el incendio de Horta de Sant Joan (Tarragona). Quedó gravemente tocado por las llamas, con quemaduras en el 75% de su cuerpo. El fuego acabó con la vida de cinco de sus compañeros del Grupo de Actuaciones Forestales (GRAF) de Lleida. Pasada una década, Pallàs ha retomado el control de su vida. Sigue trabajando en el Cuerpo, pero en tareas burocráticas. Está deseando que se celebre el juicio de una vez contra los dos jóvenes a los que se acusa de provocar el desastre, para que las heridas puedan cicatrizar.

- ¿Después del incendio, en el que estuvo a punto de morir, nunca se planteó dejar de ser bombero?

- Sí, al principio me lo planteé. Pero, con el paso del tiempo, lo deseché y ahora estoy contento de no haberlo dejado.

- ¿Qué secuelas le han quedado?

- Las físicas se ven. Y, en el plano mental, he tenido tiempo de elaborarlo y digerirlo, de modo que lo tengo todo bien ordenado. No me gusta hablar de secuelas, aunque siempre hay cicatrices que te marcan.

- ¿Cómo pudo salvar la vida?

- Por suerte. Hicimos lo que teníamos que hacer. Creamos una zona de emergencia; lo seguro era quedarnos allí. Hubo un momento en que entré en colapso y, con algún otro compañero, intenté escapar.

- ¿De qué manera le ha cambiado la vida?

- Cualquier cosa te puede cambiar la vida. Evidentemente, esto es algo más traumático, me he convertido en protagonista de algo que no quería. En mi profesión ya no hago lo mismo, aunque sigo siendo bombero. Por lo demás, tengo una familia, una pareja, un hijo. Lo que buscaba, volver a valerme por mí mismo, creo que lo he conseguido.

- Ahora lucha de otra manera contra las llamas, en tareas burocráticas.

- Continúo en Bomberos, en el Grupo de Refuerzo de Actuaciones Forestales (GRAF), pero ya no estoy frente al fuego. No debo.

- ¿La muerte de sus compañeros fue producto de la fatalidad o hubo negligencia?

- Fue un accidente. Se debió a un conjunto de circunstancias que lo complicaron todo. Es imposible controlar todos los parámetros de la naturaleza, que ese día, hace diez años, nos superaron.

- No parece que la tragedia haya servido para que las administraciones se tomen en serio el problema de los incendios forestales.

- Es cierto, si bien en Cataluña se va tomando más conciencia de la realidad, tanto a nivel político como social. La comisión parlamentaria que se creó no hizo gran cosa.

- Hay gente que atribuye la proliferación de incendios forestales a oscuros intereses. ¿Usted qué piensa?

- Seguro que algo de eso hay, pero no puedo decir más porque no dispongo de información. Los humanos estamos tan faltos de valores últimamente que a veces se ha quemado para construir o hacer una cosa u otra.

Política «inmoral»

- A veces se habla de los incendios como si fueran un desastre natural irremediable, que escapa a nuestras facultades.

- El fuego no es malo, es natural y está aquí antes que nosotros. Los incendios pequeños se puede decir que vacunan al bosque; lo que son malos son los grandes incendios forestales en los que hay tanto combustible natural acumulado que arrasa con todo lo que encuentra por delante. Somos una sociedad urbanita que vemos el bosque como un paisaje y creemos que el fuego nunca va a afectarnos.

- Diez años después, todavía no hay fecha para el juicio. ¿Qué espera de él?

- Primero, que se acabe. Los bomberos hemos hecho una buena labor, hemos intentado aprender algo de todo esto. Que el juicio aún no se haya celebrado hace difícil cerrar la herida. Supone volver a recordar. No quiero que a los chicos les caigan un montón de años, pero sí que vean que tienen parte de responsabilidad.

- ¿Sirvió para algo la comisión de investigación que se constituyó en el Parlament?

- Solo para que los políticos se tirasen los trastos a la cabeza ante unas elecciones que se veían cercanas. Fue algo ridículo y penoso. Espero que hayan entendido que utilizar el incendio para sus intereses particulares fue algo doloroso que al final les puso en evidencia. Fue bastante inmoral su actitud.

- Insiste mucho en la necesidad de que los consumidores compren productos de proximidad. ¿Por qué?

- Porque si compras carne de vaca o cabra de tu vecino que se alimenta de un bosque cercano, la vegetación no crece más de lo necesario.

- ¿La situación de las brigadas forestales es muy distinta entre unas comunidades y otras?

- Sí, realmente es así. Hasta los militares tienen competencias en los incendios forestales a través de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Espero que eso no menoscabe la tarea de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF), porque sus miembros son los realmente especialistas en la extinción.