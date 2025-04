Salva su vida tras caer un palé de ladrillos encima de su coche en Granada

José R. Villalba Granada Martes, 23 de mayo 2023, 19:28 Comenta Compartir

Una conductora ha salido ilesa después de que un palé de ladrillos haya caído en lo alto de su coche cuando circulaba por la calle Arabial. El automóvil ha quedado siniestro total y a la mujer solo le han colocado un collarín pero no ha sufrido ni un rasguño. Los hechos han ocurrido a las 17,25 horas en la calle Arabial, a la altura del centro comercial Hipercor.

Una grúa pluma estaba trasladando un palé de ladrillos desde Arabial a una obra en la zona, concretamente donde antes estaba el concesionario de Peugeot, en esquina con Cañaveral. Rápidamente se han desplazado a la zona Policía Local de Granada, Bomberos y los sanitarios del 061. La suerte de la conductora es que el palé con los ladrillos se haya desmoronado en una parte del coche que no le ha afectado. La suerte ha querido que la conductora siga con vida, porque un impacto de ese calibre la hubiera destrozado.

Las imágenes del vehículo con la conductora dentro son impactantes. La mujer está en el asiento del piloto y el vehículo está sin el techo.

El suceso ha generado mucha expectación entre los viandantes y los vecinos de la zona, que no daban crédito a lo ocurrido. En estos momentos estaban tratando de retirar el vehículo de la zona. Policía ha abierto una investigación para determinar las causas de este siniestro en el que la conductora ha logrado salvar la vida.

Carlos Maeso ha sido testigo del accidente: «Iba conduciendo por Arabial a unos cincuenta metros del coche siniestrado. Estaba buscando aparcamiento cuando de repente he visto cómo caía un palé con cemento o algún otro elemento de construcción. Me he quedado en shock. Por suerte, han podido auxiliar a la conductira accidentada».