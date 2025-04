La vuelta al cole y al trabajo encienden otra vez las alarmas frente a la covid

La covid-19 nunca terminó de irse, y en verano los contagios aumentaron, pero la vuelta al cole y al trabajo parece haber significado el ... retorno masivo de la enfermedad, en España y en todo el hemisferio norte, como ya ha advertido la Organización Mundial de la Salud (OMS). El aumento de las actividades en interiores es el caldo de cultivo perfecto para un repunte de las infecciones que se deja sentir en los documentos del Ministerio de Sanidad y también en la calle. Los expertos recuerdan que el SARS-CoV-2 es un virus cíclico que seguirá provocando olas, pero señalan que el último aumento de casos no ha tenido repercusión en las hospitalizaciones, el verdadero termómetro de la situación sanitaria.

En su reunión del pasado martes, los técnicos del ministerio y de las comunidades constataron que «se ha detectado un ligero aumento (de los contagios), que se está estabilizando». Sanidad sigue publicando todas las semanas el informe del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (Sivira), que en su última actualización, publicada este jueves, notifica una incidencia acumulada de covid en Atención Primaria de 114,5 casos por 100.000 habitantes, lo que representa un descenso respecto a la semana anterior, cuando se encontraba en los 137,3, pero que todavía está muy por encima de los 30 casos registrados en la última semana de junio.

Por edades, las mayores tasas se observan en el grupo de menores de cuatro años (253,62 casos), un dato que se explica por el inicio del curso escolar y por variantes, la familia de las XBB.1.5 (una subvariante de ómicron) es la predominante. Sin embargo, el aumento de los contagios no ha repercutido significativamente, por lo menos todavía, en los ingresos. La tasa de hospitalización se sitúa en 3 casos por 100.000 habitantes, que aunque está lejos de provocar el colapso, sí representa un incremento importante respecto al inicio del verano, cuando se situaba en 0,52.

La mejor noticia es que el aumento de los casos de covid coincide con unas cifras bajas de infectados por los otros dos virus respiratorios más importantes, la gripe y el virus respiratorio sincitial (VRS), pero aun así, la Comisión de Salud Pública ha decidido tomar una medida importante: la campaña de vacunación contra la covid y la gripe, que se realiza simultáneamente, se adelanta a la última semana de septiembre. En esta convocatoria la población diana son los mayores de 60 años, las embarazadas o las personas vulnerables. Además, la Ponencia de Vacunas ha pedido a los padres que inmunicen a los bebés del VRS cuanto antes para tratar de evitar una explosión de casos similar a que se produjo el otoño y el invierno pasados.

«Esta es una enfermedad que funciona por oleadas, algunas más pequeñas y otras más grandes. Es muy importante que la gente siga testándose y continuando con las medidas de prevención que conocemos, sobre todo si están en entornos de riesgo o conviven con vulnerables, que es la población que tiene que más tiene que protegerse», señala el epidemiólogo y pediatra Quique Bassat, que asesoró al Gobierno en el protocolo del regreso a las aulas de hace dos años.

Poca repercusión

Bassat señala que el fin de las medidas de prevención, como la eliminación de la obligatoriedad de la mascarilla, ha tenido «poca repercusión» en los contagios, y apunta a que el previsible crecimiento de las infecciones entre los niños y adolescentes en la apertura del curso escolar y universitario no supondrá un «impacto clínicamente relevante», es decir, no disparará el número de ingresos hospitalarios, «porque ya hemos visto que los grupos de menor edad no sufren una enfermedad grave».

Aunque la contabilidad de los casos se flexibilizó en abril del año pasado, cuando comenzó el proceso de 'gripalización', los españoles son muy conscientes de la necesidad de autodiagnosticarse. La venta de test rápidos continúa en aumento por novena semana consecutiva y representa el 556% más que en junio, según la consultora IQVIA, y el uso de mascarillas ha aumentado en los hospitales y en el transporte público, aunque el Ministerio de Sanidad no se plantea por el momento obligar a su utilización. Mientras, en muchas aulas y oficinas, la ventilación o la instalación de purificadores de aire y filtros HEPA, que continúan suministrando empresas como Mitsubishi Electric, es una medida preventiva que comenzó en la pandemia y que se ha mantenido.