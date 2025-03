Hipocalemia, el efecto secundario que quizá desconocías de Ventolín

irene toribio Lunes, 18 de julio 2022, 17:26 Comenta Compartir

Es el séptimo medicamento más vendido en España y está indicado en adultos, adolescentes y niños de 4 a 11 años como medicación de rescate en el asma leve, moderada o grave y la prevención de broncoespasmo (dificultad para respirar o sibilancias) inducido por ejercicio físico o antes de exponerse a un estímulo alergénico conocido e inevitable. Pero al igual que todos los medicamentos, Ventolin puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Es importante que si sufres alguno de estos síntomas, interrumpas el tratamiento y avises a tu médico.

Síntomas a los que debes estar atento:

Reacciones alérgicas: son muy raras en pacientes que utilizan Ventolin. Incluyen los signos: aparición súbita de «pitos» u opresión en el pecho, hinchazón de párpados, cara o labios, erupción en la piel (habones) o urticaria en cualquier parte del cuerpo, sensación repentina de debilidad o mareo (puede conducir a colapso o pérdida de conciencia).

Trastornos del sistema inmunológico

Muy raros: reacciones de hipersensibilidad (alérgicas) incluyendo angioedema (reacciones cutáneas con eritema, edemas y picor), urticaria, broncoespasmo (estrechamiento de las paredes de los bronquios con disminución de la entrada de aire), hipotensión y colapso.

Trastornos del metabolismo y de la nutrición

Raros: hipocalemia (niveles bajos de potasio en sangre).

Trastornos del sistema nervioso

Frecuentes: temblor, cefalea (dolor de cabeza).

Muy raros: hiperactividad (agitación y excitabilidad).

Trastornos cardiacos

Frecuentes: taquicardia (aumento de la frecuencia cardiaca).

Poco frecuentes: palpitaciones (ritmo cardiaco irregular).

Muy raros: arritmias cardiacas, incluyendo fibrilación auricular, taquicardia supraventricular y extrasístoles (trastornos del ritmo del corazón).

Aunque no se conoce exactamente con qué frecuencia ocurre, algunas personas pueden experimentar ocasionalmente dolor en el pecho (debido a problemas de corazón tales como angina). Avise a su médico si desarrolla estos síntomas mientras está siendo tratado con salbutamol, pero no deje de tomarlo a no ser que le digan que lo haga.

Trastornos vasculares

Raros: vasodilatación periférica (dilatación del tamaño de los vasos sanguíneos periféricos).

Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos

Muy raros: broncoespasmo paradójico (estrechamiento de las paredes de los bronquios con disminución de la entrada de aire).

Trastornos gastrointestinales

Poco frecuentes: irritación de boca y garganta.

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo

Poco frecuentes: calambres musculares.

