Los urólogos, «escépticos» con el gel que propicia la erección en diez minutos

Y. Veiga Martes, 27 de junio 2023, 19:07 Comenta Compartir

Un gel que ayuda a la erección en solo diez minutos. Suena prometedor, sí, reconocen los urólogos, que han acogido, sin embargo, con «escepticismo» el ... anuncio de la empresa británica Futura Medical, que ya comercializa 'Eroxon', un producto que se vende sin receta –cuesta 28 euros y se puede adquirir en la Unión Europea– y que competirá con el 'Viagra' y sus derivados. «Puede ayudar a las disfunciones eréctiles leves, pero no a las severas. Aún así, ni es la panacea ni algo revolucionario. Es importante no generar expectativas desmesuradas con este tipo de productos», advierte Juan Antonio Rivero, miembro de la unidad de Andrología del Hospital Regional Universitario de Málaga. Coincide en el cauto diagnóstico su colega Rodrigo García-Baquero, urólogo-andrólogo del Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz: «Las expectativas puestas en este nuevo gel pueden llegar a ser muy altas, debido a una gran labor de marketing. Sin embargo, lamentablemente, no parece que vaya a revolucionar el tratamiento de la disfunción eréctil».

Un problema más frecuente de lo que dicen las cifras oficiales. «Es una patología muy habitual, pero rodeada de miedo y vergüenza, de modo que el paciente es reacio a ir a la consulta y contarlo. Muchos hombres con disfunción eréctil pensarán: 'Esto lo arreglo yo sin tener que ir al médico'», avanza Rivero. Pero podría suceder que no, que no se 'arregle'. De hecho, la tasa de éxito en los ensayos clínicos hechos con este gel en 250 hombres es del 63%. «De momento, hay pocos datos en relación a su efectividad. Solo disponemos de las cifras del congreso de la Sociedad Europea de Medicina Sexual celebrado en Rotterdam en febrero, donde se explicó que la efectividad del 'Eroxon' fue claramente inferior cuando se comparó con un inhibidor de la fosfodiesterasa-5, en concreto el tadalafil 5mg, fármaco de la familia del Viagra», apunta el doctor García-Baquero. Por otro lado, este nuevo gel, que tiene un efecto enfriamiento y calentamiento que estimula los nervios del pene y hace que la sangre hinche el tejido, es posible que tenga menos efectos secundarios que 'Viagra', al no tratarse de un medicamento.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión