El teléfono contra el suicidio, el 024, recibe mil llamadas el primer día

Álvaro Soto Madrid Jueves, 12 de mayo 2022, 11:46 Comenta Compartir

El 024, el teléfono contra el suicidio que se puso en marcha este martes, recibió en su primer día mil llamadas. En la mayoría de ellas se ha producido una «escucha activa» por parte de los expertos que atienden la línea, pero también se han producido derivaciones al 112 en varias comunidades autónomas al detectarse «situaciones de alto riesgo».

La Línea de Atención a la Conducta Suicida, el nombre oficial del 024, ha demostrado en sus primeras horas de funcionamiento su enorme utilidad, cree la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

«Se ha puesto en evidencia la necesidad y la importancia de contar con este recurso, que hay que seguir potenciando», aseguró Darias sobre un teléfono que constituye uno de los pilares del nuevo Plan de Atención de Salud Mental 2022-2024, aprobado el miércoles por el Consejo Interterritorial de Salud.

El 024 es una línea «gratuita, inmediata, accesible y confidencial» que tiene como objetivo primordial dar servicio y apoyo a todas aquellas personas con ideas suicidas y a sus allegados, explican desde Sanidad.

El teléfono estará atendido por un equipo multidisciplinar de trabajadores cualificados vinculados a Cruz Roja, no voluntarios, en tres turnos de mañana, día y noche todos los días del año. El suicidio es la principal muerte no natural en España desde el 2008, cuando superó a los accidentes de tráfico. En 2020 se quitaron la vida 3.941 españoles, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), es decir, once cada día.