Un teléfono para responder al cáncer

José Antonio Guerrero Madrid Jueves, 16 de mayo 2024, 12:08

«¿Cómo se lo cuento a mis hijos?», «¿Lo tengo que decir en el trabajo?», «¿Qué puedo comer durante el proceso de quimio?», ¿«Y que puedo hacer si el cáncer me lleva a una depresión?». Estas y otras preguntas se realizan cada día en el teléfono gratuito de atención a pacientes de cáncer y sus familias (el 900 100 036), una prestación de la Asociación Española contra el Cáncer que responde las 24 horas del día durante los 365 días del año a cualquier duda sobre la enfermedad. Se trata de un servicio único en Europa y el segundo en el mundo, junto con el de la American Cáncer Society en Estados Unidos.

Para reforzar la visibilidad del teléfono, que atiende una media de 550 llamadas diarias, la Asociación Española contra el Cáncer ha presentado este jueves una nueva campaña de comunicación con la que pretenden llegar a más personas con cáncer y dar respuesta a las diferentes necesidades tanto de pacientes como de familiares. «Este servicio no puede ser sustituido por la Inteligencia Artificial. Aquí desde el primer momento, te sientes comprendido y empiezas a recibir la ayuda que necesitas«, señaló Ignacio Sanz, paciente y beneficiario del teléfono gratuito.

Para la creación de la campaña se ha contado con las experiencias extraídas del propio teléfono 24x7 y ha contado con los conocimientos y vivencias de pacientes y técnicos del servicio. Las piezas son recreaciones de llamadas reales. Los profesionales al otro lado del servicio responden a todas las personas afectadas por el cáncer y sus familiares sobre las dudas que les puedan surgir sobre el diagnóstico.

Hay una mujer mayor, por ejemplo, que cuenta que sus hijos viven fuera y que ella acude sola a las sesiones de quimioterapia y pregunta por un posible acompañamiento ante esa soledad no deseada; o un enfermo que confiesa que le intentan explicar cosas sobre el tumor que padece, pero que no las entiende; y otro que teme que le echen del trabajo si revela que tiene cáncer. En esos, y en otros casos, los agentes les brindan la atención que requieran, desde el apoyo psicológico, al asesoramiento médico, los programas de acompañamiento o la orientación jurídico-laboral.

«Este servicio es único en Europa. Es un teléfono de personas para personas. Personas que están preparadas para entender y empatizar con quien nos solicita ayuda», ha destacado Patrizia Bressanello, responsable del servicio de atención gratuita 24x7.

El teléfono tiene una andadura de 33 años (empezó a operar en 1991), pero su funcionamiento 24 horas/365 días es más reciente, de abril de 2017. En la Asociación se dieron cuenta de la necesidad de llenar esos vacíos en los que el paciente no cuenta con su tradicional red de apoyo. Por ejemplo las noches. «Son momentos en los que las emociones suelen intensificarse y el paciente o el familiar no siempre tiene a alguien a quien recurrir para contarle que está nervioso porque al día siguiente entra en un quirófano. En horario nocturno no nos atrevemos a llamar a nuestros amigos o conocidos para desahogarnos», recuerdan desde la Asociación.

Sea la hora que sea, del día o de la noche, «siempre van a encontrar a alguien al otro lado del teléfono que les va a escuchar, a comprender, a apoyar, y que les va a hacer sentir que no están solos».

Dudas jurídico-laborales

A través del 900 100 036 también se resuelven dudas jurídico-laborales. Y es que, en España, el 38% de las personas diagnosticadas de cáncer en 2023 se encuentra en edad laboral, lo que se traduce en 110.000 pacientes, según datos del Observatorio del Cáncer. De hecho, un 28,4% de los pacientes de cáncer afirman haber perdido o dejado el trabajo después de la enfermedad.

Con el objetivo de conocer de cerca el impacto que tiene el cáncer sobre la situación laboral de los pacientes, la Asociación realizó un sondeo sobre las principales dudas que presentan pacientes y expacientes de cáncer en el ámbito laboral. Una de las principales conclusiones es que, de los 1.702 participantes, casi el 80% afirmó tener dudas sobre el protocolo de actuación en el ámbito laboral. Y que casi tres de cada diez encuestados desconocía que cuando hay un diagnóstico de cáncer no hay obligación de comunicarlo a la empresa.

Yolanda Domínguez, directora de comunicación y marca, señaló que «este desconocimiento que tienen las personas con cáncer en el entorno laboral es un buen ejemplo de cómo nuestro servicio de asesoramiento jurídico-laboral puede ayudarlas a través del teléfono 24x7. Pero no es el único. A disposición de pacientes y familiares tenemos numerosos servicios para cubrir sus necesidades a lo largo de proceso de la enfermedad». Entre esas otras prestaciones destacan el ejercicio físico oncológico, la nutrición oncológica o fisioterapia.

Otra de las principales líneas estratégicas de la Asociación Española contra el Cáncer es conseguir el 70% de supervivencia en cáncer para 2030. Durante el año 2023, el equipo de profesionales y voluntariado de la Asociación atendió a 212.662 personas. De ellas, 48.590 pacientes y familiares fueron atendidos a través del servicio de atención psicológica; 32.436, por necesidades sociales; 8.616, en el servicio de atención médico-sanitaria; y 123.020 personas se han beneficiado del servicio de apoyo y acompañamiento.

Según datos del Observatorio de la Asociación, en 2023 se diagnosticaron en España un total de 284.081 casos nuevos de cáncer.

