Cinco superalimentos saciantes y beneficiosos para tu salud

Seguro que has oído hablar de 'superalimentos' y habrás dudado de si realmente son tan beneficiosos como nos cuentan. Pues sí, no es marketing. Se trata de alimentos con los que la mayoría no estamos tan familiarizados en nuestra dieta diaria y que incorporarlos supone muchos beneficios para nuestra salud. Aunque las comidas cotidianas también tienen muchas características que ayudan a mejorar nuestra salud, véase las legumbres, verduras... Estos alimentos, algo más exóticos, te pueden resultar muy últiles. La lista de superalimentos que han llegado al mercado español ya es extensa: arándanos, aceite de coco, ajo negro, açaí, aronia, baobab, bayas goji, cacao puro, camu-camu, chía, cúrcuma, kuzu, lúcuma, semillas de cáñamo... Hoy te presentamos cinco que deberían estar en tu dieta, eso sí, previa consulta con tu nutricionista.

Ajonjolí o semillas de sésamo. Esta semilla ayuda a reducir el colesterol, es una fuente de fibra muy saciante, tiene alto contenido en calcio que ayuda a fortalecer tus huesos, mejora la memoria, activa tus defensas y hasta ayuda a prevenir la caída del cabello. Puedes utilizar estas semillas incorporándolas a tus cremas, hummus o en aceite.

Cúrcuma. Esta raíz te ayudará a mejorar la digestión, a perder peso, a mejorar la circulación, regular la flora intestinal y hasta combatir resfriados y gripes. Además, tiene propiedades antiinflamatorias, es depurativa y ayuda a mejorar la memoria. Otro de sus beneficios es que ayuda a luchar contra la depresión. También destaca su potente acción antioxidante y como alivio para las molestias estomacales. La cúrcuma se puede tomar tanto fresca como seca en polvo. Una de las opciones es comerla directamente diluyendo media cucharadita de cúrcuma en polvo en un vaso con agua o zumo de fruta. También puedes añadirla a tus comidas.

Kale. Es una de las verduras con más nutrientes que existen y tiene propiedades casi milagrosas. Es rico en vitamina C, vitamina K, vitamina A, ácido fólico, hierro, calcio, fósforo, magnesio, potasio y betacaroteno. Ayuda en los procesos digestivos eliminando la hinchazón y los gases, fortalece el sistema inmunológico, y ayuda a mejorar los niveles de colesterol. Es una importante fuente de fibra, cuenta con pocas calorías y se ha convertido en un gran aliado en las dietas de adelgazamiento ya que favorece el efecto saciante. Los expertos aseguran que tiene más calcio que la leche (es mejor absorbido), más ácido fólico que los huevos, más vitamina C que la naranja y más hierro que la carne.

Bayas de Goji. Se dice que es el secreto de una vida longeva y de un sistema inmunitario excelente. Estos pequeños diamantes rojos tienen efectos contra el antienvejecimiento, protectores de la vista y la piel, y previenen las enfermedades cardiovasculares. Para consumirlas puedes introducirlas en tu yogur con frutas o en ensaladas.

Noni. Es un fruto al que se le atribuyen propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias, antioxidantes... y hasta propiedades anticancerígenas. Ayuda en el tratamiento de úlceras, gastritis o parásitos intestinales. También se usa en la hipertensión, la regulación del azúcar o la arterioesclerosis. Eso sí, este superalimento como muchos otros ha de evitarse durante el embarazo.

Es mejor consultar a un experto antes de probar estos superalimentos, ya que en muchos casos está contraindicado en algunas enfermedades o hasta en mujeres embarazadas.

