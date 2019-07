Cómo cuidar tu piel en verano

Llega el verano y con ello un sol abrasador al que en muchas ocasiones no estamos acostumbrados a protegernos. Durante la temporada estival el sol tiene una mayor incidencia, en forma de rayos UVB y rayos UVA, y no podemos pasar por alto el buen cuidado de nuestra piel, para así, evitar los efectos nocivos del sol como el cáncer de piel, las quemaduras, los golpes de calor y las deshidrataciones.

Según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), el incremento de tumores cutáneos se relaciona con la exposición a la radiación ultravioleta y el tipo de piel. Las personas de piel clara sufren más quemaduras solares y tienen un mayor riesgo de cáncer de piel, que las de piel oscura. Sin embargo, aunque la incidencia de cáncer de piel es menor en las personas de piel oscura, los cánceres suelen detectarse más tarde, en un estadio más peligroso. El riesgo de lesiones cutáneas, envejecimiento prematuro de la piel e inmunodepresión es independiente del tipo de piel. Las lesiones cancerosas suelen aparecer en las zonas más expuestas al sol como la cara, el cuello, la espalda y las extremidades. Este tipo de cancer es más común en personas de más de 50 años, pero cualquiera puede resultar afectado, por lo que es muy importante educar desde temprana edad sobre el buen cuidado de nuestra piel.

Por lo que para prevenir todo esto, es importante seguir estos 6 consejos que se muestran a continuación:

1

Evitar el sol en las horas puntas. Prevenir la exposición directa al sol en las 'horas clave' del día, concretamente entre la 1 y las 5 de la tarde. Y sobre todo no realizar esfuerzos físicos intensos en las horas de más calor.

2

Utilizar correctamente el protector solar. En ocasiones no damos importancia al empleo óptimo de la crema solar y es muy importante saber que: para cada tipo de piel hay que utilizar un protector diferente por lo que es recomendable preguntar a un profesional que protección necesitas para tu tipo de piel, no se puede emplear la crema solar si se ha superado el tiempo máximo que el cosmético puede permanecer abierto en buen estado y no se puede utilizar si las condiciones a las que hemos sometido al producto no son las recomendables (temperatura extrema, contaminación extrema...). Y es importante echarnos crema solar durante todo el verano, y no dejar de hacerlo porque 'ya estemos morenos y no nos haga falta', ya que debemos recordar que nuestra piel tiene 'memoria' y almacena las sucesivas veces que la hemos sometido a un sol excesivo

3

Emplear prendas protectoras. Con la crema solar a veces no basta para estar bien protegido del sol, por lo que hay que utilizar prendas protectoras, incluyendo, los sombreros anchos para proteger el rosto y cuello, las gorras y las gafas de sol que den una protección de 99% a 100% contra las radiaciones ultravioleta A y B. Además de, usar ropa ligera y de material transpirable, preferiblemente en tonos claros.

4

Mantener una buena hidratación. Estar bien hidratado durante todo el día es uno de los puntos a cumplir más importante, es recomendable aumentar nuestra ingesta de líquido de dos litros, recomendados en invierno, a tres litros y medio, sobre todo cuando realizamos ejercicio, que el consumo de líquidos puede llegar a ser más alto. Estas necesidades de líquido es importante complementarlas con una alimentación rica en vitaminas y sales minerales, como las ensaladas y el gazpacho.

5

Proteger a los niños pequeños. Los niños no dan importancia a los efectos dañinos del sol además de ser más vulnerables y es por esto que tenemos que estar pendientes de su cuidado cuando estos esten expuestos al sol. Hay que aplicarles cremas solares de una mayor protección, ponerles ropa protectora y sombreros para cubrir la zona de la cabeza.

6

Especial cuidado si se toman medicamentos. Es aconsejable preguntar al farmacéutico sobre los medicamentos que consumimos, ya que algunos nos pueden provocar deshidratación. Hay que tienen un efecto 'fotosensibilizante', es decir, protegerte del sol para evitar que te salgan manchas en la piel.