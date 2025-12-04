HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Efe

Los sindicatos convocan una huelga indefinida para exigir a Sanidad un Estatuto Marco para todos los profesionales

Cada martes a partir del 27 de enero, de forma indefinida

EP

Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:03

Las organizaciones sindicales con representación en el Ámbito de Negociación -SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde- han anunciado este jueves una huelga indefinida de todos los profesionales sanitarios a partir del próximo 27 de enero, y cada martes, por el rechazo del Ministerio de Sanidad a acordar un nuevo Estatuto Marco que mejore las condiciones laborales de los trabajadores.

«El Ministerio de Sanidad ha rechazado alcanzar un acuerdo para aprobar un Estatuto Marco en el que tengan cabida todos los profesionales. Después de casi tres años de negociaciones, Sanidad no tiene intención de acordar un Estatuto Marco justo, útil y beneficioso para toroso los trabajadores, sin privilegios entre colectivo profesionales», ha señalado la secretaria estatal del Sector Salud de UGT Servicios Públicos, Begoña Ballell.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

