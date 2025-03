«La siguiente pandemia llegará en cualquier momento»

Desde que el covid comenzó a extenderse por todo el mundo, la química, viróloga e inmunóloga Margarita del Val se ha esforzado por transmitir lo ... que estaba ocurriendo a una sociedad ávida de noticias. Ahora que la pandemia está en horas bajas, la investigadora del CSIC analiza el estado actual del virus y lo que hemos aprendido de él.

– ¿Ya podemos hablar en pasado de la pandemia?

– De lo que podemos hablar en pasado es de las épocas más duras. No hay una definición clara del final de una pandemia, pero para mí acabará cuando sea previsible.

– ¿Qué quiere decir?

– Acabará cuando el virus tenga olas en las épocas en las que los demás agentes patógenos respiratorios las tienen, es decir, en la época de invierno, que es cuando hace más frío. Cuando el coronavirus se convierta en estacional se podrá hablar de fin de la pandemia, pero esto da un poco igual porque ahora de lo que nos tenemos que preocupar en esta época del año es de todos los agentes infecciosos que nos entran por vía respiratoria.

– ¿Cuáles son?

– Los más conocidos son la gripe, el coronavirus, y este año ya por fin se está diagnosticando el virus respiratorio sincitial. Este tercero, en proporción a los casos que hay en la Atención Primaria, es el que va más a hospitales y el que está causando más gravedad. Pero también tenemos enfermedades bacterianas que se transmiten más durante el invierno. El coronavirus ha dejado de ser el protagonista.

– ¿Ha pasado a un segundo plano?

– Por ahora sí porque todavía no es predecible. Como durante el verano hubo una oleada muy grande de coronavirus y hay mucha gente inmunizada, en este invierno el número de casos por coronavirus es menor que los de gripe o el virus respiratorio sincitial.

– ¿Qué puede pasar en los próximos meses?

– Todavía no se puede decir adiós a la pandemia y, además, tampoco sabemos si este virus ya está estabilizado en ómicron. Parece que sí lo está porque lleva año y pico estable sin que ninguna otra variante lo desplace, pero no sabemos si puede aparecer otra variante que nos dé un susto.

– ¿Nos ha enseñado algo el coronavirus?

– Nos ha hecho darnos cuenta de que las enfermedades infecciosas se transmiten en mayor o menor grado por los aerosoles. Volver a aprender esto, que ya lo sabíamos con la tuberculosis, nos ha hecho darnos cuenta de que tenemos que purificar el aire algo más, que lo debemos tener más limpio, que si no bebemos todas las personas del mismo vaso de agua, tampoco deberíamos estar respirando todos el aire que han respirado otros. El que nos llega en los edificios públicos, en los trabajos, en el transporte, en los comercios, en cualquier lado, debería ser más limpio, más potable.

– ¿Eso cómo se consigue?

– Lo primero que necesitaríamos es medir la calidad del aire con medidores de CO2, pero no exigiendo que haya menos CO2, sino que las administraciones, con la ayuda de ingenieros, arquitectos y gente que sepa de infecciones, busquen la mejor manera de medir, filtrar y mejorar la calidad del aire.

– ¿Ahora que se han quitado las mascarillas en el transporte puede haber un repunte de enfermedades respiratorias?

– No sabemos si va a haber un repunte, pero el cambio no es tan potente porque mucha gente la llevaba muy mal. Yo he usado hace poco una analogía y es que si queremos que no haya humo de tabaco en un recinto determinado, lo que tenemos que lograr es que no fume casi nadie. Si actualmente poca gente estaba llevando la mascarilla o llevándola bien, entre la población no estaba teniendo un efecto protector muy claro. A nivel personal sí, la persona que lleva la mascarilla bien puesta se está protegiendo a sí misma mucho mejor.

– ¿Hemos perdido el miedo al virus?

– Ha sido bueno perder el miedo, pero lo que no debemos olvidar es que hay gente vulnerable y lo que tenemos que evitar es que estas personas se expongan a situaciones de alto riesgo. Bajo ningún concepto hay que echarle en cara a nadie que lleve la mascarilla puesta porque la gente que la lleva necesitará protegerse sin dar explicaciones a ninguna persona.

– ¿Las vacunas han derrotado al virus?

– La campaña de vacunación es la que ha derrotado al virus. Las vacunas son muy buenas, pero con la misma cantidad de vacunas ha habido países del este de Europa que no han podido hacer buenas campañas de vacunación y han tenido más problemas que nosotros. La combinación de ciencia y de sociedad madura y responsable ha sido aquí crucial.

– ¿Con la perspectiva que da el tiempo lo podríamos haber hecho mejor?

– Hay varias cosas que podríamos haber hecho mejor, pero también lo podíamos haber hecho mucho peor. Hemos aprendido que hay que reaccionar muy temprano. Aunque sea pasarse de frenada, hay que parar las cosas al principio porque se gastan menos recursos económicos, humanos, de ánimo y de fuerzas. Hemos aprendido también que para reaccionar muy temprano hay que tener mucho conocimiento y hay que tener muy reforzadas la salud pública y la investigación.

– ¿Y lo están ahora?

– Ni la salud pública ni la investigación están reforzadas. La primera barrera debe ser la prevención, la segunda, la atención primaria; y la tercera, los hospitales. Todo esto todavía necesita más apoyo.

– ¿La pandemia ha dejado un sistema sanitario enfermo?

– Ha sido muy dura para muchísimos sectores. Como todo, el sistema sanitario está preparado para algo más allá de lo que suele venir y esto no ha sido algo más allá, sino mucho más fuerte. Como al sistema sanitario le venga otro embate, nos quedamos sin él y nos empezaremos a dar cuenta de lo importante que es. Lo que debemos hacer con el sistema sanitario es apoyarlo, no puede ser que estén aumentando las agresiones a los profesionales de este sector.

– ¿Y la investigación?

– La sociedad acepta ahora mejor que a un científico se le dé un valor a la hora de resolver una crisis o como fuente de información, pero esto no se ha regado con más fondos para investigar, y es algo imprescindible.

– ¿Qué ha sido de la viruela del mono?

– Es un ejemplo claro de que sí hemos aprendido. Con la viruela del mono no ha habido ese miedo ni esa actitud tan de catástrofe porque, gracias a la investigación, desde el principio teníamos una vacuna y por eso sabíamos que la situación no era tan grave aunque haya sido una epidemia mundial. La vacuna existía porque se estaba mejorando la que ya había, que era la que erradicó la viruela del mundo. Se estaba mejorando una vacuna para un virus que no existía, se investigaba en algo por si acaso venía. Gracias a esto hemos sabido reaccionar. Esta oleada de la viruela del mono se ha cortado en todo el mundo, lo que no habría ocurrido antes de la pandemia.

– ¿Cuándo vendrá la siguiente pandemia?

– En cualquier momento. Las pandemias surgen de que somos muchas personas en el mundo y cada vez más concentradas en ciudades. Además, nos movemos mucho, lo que favorece los contagios. Por eso, sí va a haber nuevas epidemias. Con las que sean por vía respiratoria tenemos que ser capaces de que, con un aire más limpio, se queden en epidemias en el sitio donde surgen y no se extiendan. Otra cosa que también hay que controlar mucho es el movimiento de los insectos. Hay que conocer los que son vectores de enfermedades subtropicales para evitar otra gran vía de transmisión de infecciones difícil de controlar.

«Desde el primer instante supe que iba a morir mucha gente»

- ¿Cómo ha vivido usted los años de la pandemia?

- Han sido muy intensos. Yo empecé a estudiar todo lo que estaba ocurriendo a mediados de enero de 2020 y a preocuparme mucho durante todo febrero. Desde entonces estoy estudiando muchísimo, leyendo muchísimas publicaciones científicas, analizando con rigor todas ellas, comparándolas con colegas, contrastándolas, preguntando a expertos en todos los campos, intentando entender la situación entre todos juntos. Además, hemos duplicado nuestra investigación porque antes trabajábamos en otros agentes infecciosos y ahora también trabajamos en el coronavirus. Ha sido una carrera de fondo muy larga.

- ¿Sintió alguna vez que se adentraba en un terreno desconocido del que nadie sabía nada?

- Nadie sabía nada pero sabíamos muchas cosas. En cuanto vimos que era un coronavirus supimos cuál era la protección y que se habían hecho vacunas anteriores frente a los coronavirus que podían funcionar. Eso lo sabíamos los primeros días, había mucho conocimiento previo. Sabíamos que ningún ser humano tenía ninguna inmunidad anterior y, aunque había mucha gente que decía lo contrario, sabíamos que esto no tenía nada que ver con una gripe, que era mucho peor y que, aunque pasásemos una primera oleada, quedaba muchísima gente vulnerable todavía. Había muchas cosas que sí se conocían.

- ¿Llegó a pensar en esos primeros días que iba a morir tanta gente?

- Sí. La primera vez que contactaron conmigo los medios de comunicación dije que ojalá esto dure cien años en lugar de que sea una sola oleada, porque aquello era como un tsunami cien veces más veces más fuerte que una temporada de gripe normal y las temporadas de gripe normal saturan al sistema sanitario. Yo sí esperaba que iba a ser muy fuerte y que iba a morir mucha gente.