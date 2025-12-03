Shigella: la bacteria que provocó fascitis necrotizante y casi le cuesta la vida a Ángel Llàcer El presentador de televisión contrajo una infección bacteriana durante unas vacaciones en Vietnam y estuvo a punto de morir

Ángel Llàcer estuvo a punto de morir en abril de 2024. Así lo trasladaba él mismo después de recuperarse de una grave intoxicación bacteriana. Fue el mayor susto que ha vivido, hasta el punto de llegar a despedirse de sus seres queridos. «Fueron momentos muy difíciles, en los que se temió por mi vida; incluso llegué a despedirme de mi familia y de mis seres queridos», confesaba. Tras pasar 14 días en la UCI y someterse a cuatro intervenciones quirúrgicas, el presentador logró recuperarse y volvió a nacer.

Ocurrió durante sus vacaciones a Vietnam en febrero de 2024. Contrajo una enfermedad provocada por la bacteria Shigella, que le provocó una fascitis necrotizante por la que tuvo que operarse en cuatro ocasiones de la pierna.

Todo comenzó cuando contrajo una infección bacteriana por Shigella, que afecta principalmente al tracto gastrointestinal, durante su viaje a Vietnam. «Después de volver de un viaje por el sureste asiático me encontraron una bacteria y me ingresaron durante diez días en un hospital de Madrid. Después de recibir el alta regresé a Barcelona por Sant Jordi creyéndome recuperado, pero volví a encontrarme mal y me ingresaron en la Clínica Dexeus. Y aquí es cuando tuve el susto real. Para no aburrir con partes médicos, el resumen es que sufrí una fascitis necrotizante, que derivó en cuatro operaciones en la pierna y 14 días de UCI», ha explicado en varias ocasiones el presentador.

¿Qué es la fascitis necrotizante?

«La fascitis necrosante o necrotizante es una infección grave de los tejidos blandos que se extiende rápidamente (en horas), por lo que puede llegar a provocar un fallo sistémico. El diagnóstico precoz es fundamental para tratarla a tiempo, ya que presenta una tasa alta de mortalidad», explican desde Quirón Salud. «Es raro que se contraiga esta infección bacteriana que comienza por destruir los músculos y la piel para continuar con los tejidos subyacentes. Normalmente, comienza por una herida sucia o como consecuencia de una intervención quirúrgica en pacientes inmunodeprimidos», añaden.

La fascitis necrosante se desarrolla por una infección bacteriana en la piel o los músculos. «Cuando la fascitis necrosante se extiende, puede causar insuficiencia orgánica, septicemia, shock séptico y hasta la muerte.

