El secreto para que los adolescentes escuchen

Fermín Apezteguia Miércoles, 27 de marzo 2024, 00:06

Si siente que su hijo, adolescente tardío, no le escucha, bienvenido al club. No se tire de los pelos, ni se sienta un fracasado, ni ... le lleve al médico porque no le pasa absolutamente nada. Los adultos emergentes, como llaman a los que se encuentran entre el final de la adolescencia y los veinte años, son así. Necesitan sentirse reconocidos y verse como personas mayores ante los demás. Ya no responden ni a castigos ni a amenazas ni reconocen la autoridad por el mero hecho de serla. Si quiere llegar a ellos, que le hagan caso y actúen de la forma sensata que debieran y usted les propone, haga algo tan sencillo –y realmente complejo al mismo tiempo– como respetar su autonomía. No es fácil, pero es como funciona.

Ése, y no otro, es el verdadero secreto para lograr que los 'adolescentes grandes' –llamémosles también así– escuchen de sus padres y mayores consejos no solicitados. Lo dice un estudio de la Universidad de California Riverside (Estados Unidos) recién publicado en la revista especializada 'Emerging Adulthood', que aborda cuestiones relacionadas con esta una nueva etapa de la vida para la que hasta ahora no había términos que la definieran. Por fin, después de años en que psicólogos y psiquiatras se han visto obligados a tener que hablar de las turbulencias de «una nueva adolescencia más larga, y que con frecuencia se prolonga incluso más allá de los veinte», por fin se le ha puesto un nombre. Los anglosajones hablan de adultos emergentes. Límites y reconocimiento El trabajo en cuestión consistió en analizar la actitud de 194 adultos emergentes con edades comprendidas entre los 18 y 25 años. Los había, además, de todo tipo de razas, lo que dada la amplitud del grupo y su variedad étnica da una «indiscutible validez» a la muestra analizada. El estudio concluye que es posible llegar a ellas, incluso conseguir que hagan caso de «consejos no solicitados» –que suelen ser los más complicados de aceptar– siempre y cuando los padres, profesores, abuelos, quienes los den, sepan hacerlo «respetando su autonomía». ¿Cómo se hace eso? Unos han de acompañar a los hijos con amor y los otros, entender que los padres solo quieren para ellos lo mejor Básicamente, según se explica en el trabajo, los padres deben proporcionar a sus hijos pautas claras sobre los límites y las reglas vigentes; y al mismo tiempo hacerles sentir que lo que les interesa –sus estudios, su música, sus inquietudes– también resulta interesante para ellos. Los educadores que lo hacen así «están reconociendo y validando los sentimientos de sus hijos. Alientan y apoyan así la exploración de las cuestiones que les interesan a medida que descubren quiénes son y qué harán en la vida», explica la psicóloga Elizabeth Davis, investigadora principal. Argumentos como «porque lo digo yo», «supéralo ya» y «lo que planteas no es gran cosa» son, según explica la autora, las posiciones que contribuyen a que el 'tardoadolescente' construya muros ante consejos y recomendaciones de todo tipo. Hace falta por ambas partes disposición para la escucha y respeto, sin olvidar, por una de ellas, que la primera juventud es un momento complicado, al que debe acompañarse desde el amor, y por la otra que, lógicamente, los padres –los padres normales, que son la inmensa mayoría– quieren siempre lo mejor para sus hijos. Control de las emociones Los autores del trabajo estadounidense pidieron a los chicos y chicas que participaron en él que reflexionaran sobre ocasiones en las que cualquiera de sus progenitores les ofrecía consejos para ayudarles a gestionar sus emociones. Luego, rellenaron una encuesta en la que valoraban hasta qué punto la interacción con sus padres les había resultado útil y si había logrado cambiar su estado emocional. Un tercer grupo de preguntas iba encaminado al análisis sobre su conexión con los padres y sus capacidades personales para afrontar determinadas situaciones y controlar sus propias emociones. «La edad adulta emergente –explica Elisabeth Davis– es un momento especial de la vida, cuando hay nuevas oportunidades para la libertad y la toma de decisiones, pero todavía hay muchos vínculos con la familia de origen». Según la autora, la forma en que los padres apoyen a sus hijos en esta etapa de transición en la vida preparará el escenario para la edad adulta posterior. El niño «cariñoso y obediente» se ha ido Ser padres es el trabajo más complicado del mundo. Uno siempre quiere hacerlo mejor que los suyos y se encuentra, como les pasó a ellos, con que no hay academia donde se forme para esta tarea. La adolescencia se convierte en una etapa especialmente compleja porque el hijo «cariñoso y obediente» que se crió y se conoció ya no es el mismo. Ha comenzado su proceso personal en busca de una identidad propia y de independencia, según detalla la psicóloga madrileña Elena Sanz. Los hay más rebeldes que otros y cada caso es diferente, pero hay cuestiones que siempre funcionan. Es necesario hacerse respetar marcando límites, pero sabiendo negociar, escuchar y recordar que el no cumplimiento de las normas tiene sus consecuencias. Empatía y buena comunicación por ambas partes siempre ayudan.

