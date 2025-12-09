Sanidad retira este lote de cosméticos escondido en un calendario de adviento La marca coreana Yepoda retira del mercado este producto de su calendario de adviento

Judith Rueda Martes, 9 de diciembre 2025, 11:51 Comenta Compartir

Con la llegada de las Navidades se lanzan muchos calendarios de adviento de diferentes marcas de cosméticos y la seguridad de los mismos es una prioridad para las autoridades sanitarias.

De esta manera, sanidad realiza inspecciones constantes y alerta a los usuarios sobre los lotes de productos que puedan suponer un peligro para la salud de los consumidores o no cumplan con los estándares de calidad y seguridad de la Unión Europea. En relación a esto, se ha producido una nueva alerta sobre un producto que se encontraba en el calendario de adviento de la marca coreana Yepoda.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos sanitarios, o AEMPS, ha ordenado el cese de comercialización, la retirada del mercado y la recuperación del lote SR335 del producto The Cocoa Cloud que se puede encontrar en el día 8 del calendario de adviento de 2025 de Yepoda. Esta retirada se ha debido a que, según la empresa, tras aplicarse el cosmético se generaba el crecimiento de un microorganismo llamado Pseudomonas aeruginosa y se debe a la pérdida de eficacia del conservante de este lote.

La marca ha informado que este producto se ha comercializado únicamente a través de su página web en España, y mediante la misma están informando a los usuarios sobre los pasos a seguir si se dispone de alguna unidad. La empresa también ha explicado que ha informado a los consumidores que adquirieron el producto mediante correo electrónico.

Temas

Alerta