Sanidad retira este calendario de adviento de Milka por no incluir diversos alérgenos en su etiquetado
La Aesan ha lanzado un comunicado advirtiendo de los riesgos para las personas alérgicas o intolerantes
Irene Manzano
Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:11
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) advierte a diferentes grupos de alérgicos e intolerantes de la comercialización de un lote de calendario de adviento de chocolate Milka que no presenta su etiquetado en español.
Estos son los datos del producto implicado:
-
Nombre del producto: Calendario de Adviento Milka Pop-Up 3D.
-
Marca: Milka.
-
Aspecto del producto: envasado.
-
Número de lote: CWS1252831
-
Código de barras: 7622202013584
-
Fecha de caducidad: 31/03/2026
-
Peso de unidad: 163 g.
-
Temperatura: ambiente.
Como medida de precaución, se recomienda a las personas con las siguientes alergias e intolerancias que no consuman este producto si lo pudieran tener en sus hogares.
Listado de alergias y/o intolerancias que deben abstenerse de su consumo:
-
Componentes de la leche.
-
Soja.
-
Avellanas y otros frutos de cáscara.
-
Huevo.
-
Trigo.
-
Gluten.
Según la información disponible, la distribución inicial de este producto ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia y País Vasco, pero no se descartan que puedan haber redistribuciones a otras comunidades.
Desde AESAN aclaran que este producto no supone ningún riesgo para el resto de la población.