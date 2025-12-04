HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Producto afectado AESAN

Sanidad retira este calendario de adviento de Milka por no incluir diversos alérgenos en su etiquetado

La Aesan ha lanzado un comunicado advirtiendo de los riesgos para las personas alérgicas o intolerantes

Irene Manzano

Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:11

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) advierte a diferentes grupos de alérgicos e intolerantes de la comercialización de un lote de calendario de adviento de chocolate Milka que no presenta su etiquetado en español.

Estos son los datos del producto implicado:

  • Nombre del producto: Calendario de Adviento Milka Pop-Up 3D.

  • Marca: Milka.

  • Aspecto del producto: envasado.

  • Número de lote: CWS1252831

  • Código de barras: 7622202013584

  • Fecha de caducidad: 31/03/2026

  • Peso de unidad: 163 g.

  • Temperatura: ambiente.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas con las siguientes alergias e intolerancias que no consuman este producto si lo pudieran tener en sus hogares.

Listado de alergias y/o intolerancias que deben abstenerse de su consumo:

  • Componentes de la leche.

  • Soja.

  • Avellanas y otros frutos de cáscara.

  • Huevo.

  • Trigo.

  • Gluten.

Según la información disponible, la distribución inicial de este producto ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia y País Vasco, pero no se descartan que puedan haber redistribuciones a otras comunidades.

Desde AESAN aclaran que este producto no supone ningún riesgo para el resto de la población.

