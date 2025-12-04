Sanidad retira este calendario de adviento de Milka por no incluir diversos alérgenos en su etiquetado La Aesan ha lanzado un comunicado advirtiendo de los riesgos para las personas alérgicas o intolerantes

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) advierte a diferentes grupos de alérgicos e intolerantes de la comercialización de un lote de calendario de adviento de chocolate Milka que no presenta su etiquetado en español.

Estos son los datos del producto implicado: Nombre del producto: Calendario de Adviento Milka Pop-Up 3D .

Marca: Milka .

Aspecto del producto: envasado .

Número de lote: CWS1252831

Código de barras: 7622202013584

Fecha de caducidad: 31/03/2026

Peso de unidad: 163 g .

Temperatura: ambiente.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas con las siguientes alergias e intolerancias que no consuman este producto si lo pudieran tener en sus hogares.

Listado de alergias y/o intolerancias que deben abstenerse de su consumo: Componentes de la leche.

Soja.

Avellanas y otros frutos de cáscara.

Huevo.

Trigo.

Gluten.

Según la información disponible, la distribución inicial de este producto ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia y País Vasco, pero no se descartan que puedan haber redistribuciones a otras comunidades.

Desde AESAN aclaran que este producto no supone ningún riesgo para el resto de la población.

