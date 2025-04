Sanidad no relajará el uso de las mascarillas «Estamos a lo que nos digan los expertos», afirma la ministra Darías, que defiende que se sigan utilizando en centros sanitarios, residencias y transporte público

J. A. G. Martes, 23 de agosto 2022, 16:05 | Actualizado 18:42h. Comenta Compartir

El fin de las mascarillas en transporte público, farmacias, hospitales y residencias de mayores no es cosa de días. Ni de semanas. Sanidad no está por la labor de relajar las medidas que vienen funcionando desde el pasado mes de abril, cuando se levantó la obligatoriedad de llevarla en interiores pero manteniéndola en los casos citados para proteger a las personas más vulnerables. Y eso que este verano se ha visto cierta relajación en el uso de mascarillas en autobuses y metro. No tanto en farmacias, donde hemos visto a usuarios sin mascarilla esperando en la calle a que la boticaria les entregara el medicamento porque se les había olvidado el cubrebocas.

A preguntas sobre este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, la ministra Carolina Darias (Las Palmas de Gran Canaria, 56 años), ha dicho que su departamento actuará en función de lo que digan los expertos, y estos, de momento, no han puesto encima de la mesa acabar definitivamente con las mascarillas. Eso sí, los que se han pronunciado de forma individual creen que, aunque en Europa hay países donde ya no es necesaria, es mejor ser prudente y esperar a ver cómo van evolucionando los casos y la incidencia a partir del otoño. «En esto, como en otros temas, vamos de la mano de los expertos», ha señalado Darías, defendiendo el cubrebocas como una barrera frente al contagio.

En este sentido, el experto en salud pública, José Martínez Olmos, subraya: «El virus todavía está circulando y estamos viendo las cifras de mortalidad (340 fallecidos en la última semana)». Además, a juicio del especialista, el uso de la mascarilla va a tener un «valor añadido» este otoño-invierno cuando comience la temporada de la gripe.

La ministra admitió que estamos en una etapa final de la pandemia y «ahora hay mucha luz», y reiteró que el éxito de la campaña de vacunación en España es una de las principales razones que «nos ha permitido llegar hasta aquí».

La titular sí avanzó que a partir de otoño, y con la llegada de las vacunas de Pfizer y Moderna adaptadas a las nuevas variantes de ómicron, comenzará una nueva campaña de vacunación en España contra la covid (la cuarta dosis), que arrancará con los mayores de 80 años y personas que son atendidas en residencias.

Bajan las hospitalizaciones por covid El número de personas hospitalizadas en UCI por la covid-19 en España ha disminuido un 23% durante la última semana y sólo Baleares y La Rioja registran aumentos en este indicador. Los ingresos en planta, por su parte, bajan en todas las comunidades autónomas y se han constatado un total de 340 fallecidos por la pandemia desde el pasado martes, frente a los 507 del martes anterior. Sanidad ha informado este martes de 4.603 personas hospitalizadas en España actualmente, 1.075 menos que el martes anterior, el pasado 16 de agosto, cuando se notificaron 5.138 pacientes hospitalizados. Mientras, este martes hay 271 personas en UCI, 83 menos que el pasado viernes. La incidencia entre los mayores de 60 años (la única que se mide ahora) se encuentra en 176 casos por cien mil habitantes en los últimos 14 días, el 30% menos que hace una semana cuando ésta se encontraba en los 246.