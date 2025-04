Sanidad recomienda la quinta dosis contra la covid a mayores de 60 años y vulnerables

El Ministerio de Sanidad prepara ya la próxima campaña de vacunación contra la covid-19, que coincidirá con la de la gripe y que estará ... enfocada a la población de más edad y a aquellos que sufren algún tipo de enfermedad crónica. En un documento que ya tiene el visto bueno del Consejo Interterritorial, la Comisión de Salud descarta una vacunación general de toda la población, pero sí apunta a varios grupos 'diana'.

En concreto, los técnicos de Sanidad recomiendan que en otoño o en invierno (las fechas del comienzo de la campaña están todavía sin concretar) se administre la vacuna contra la covid-19 a todos los mayores de 60 años; a las personas que estén internas en residencias de mayores, en centros de discapacidad o en las cárceles; a los menores de 60 años con enfermedades crónicas, como diabetes, obesidad mórbida o cáncer; a todas las embarazadas y a las mujeres que se encuentren en el puerperio (hasta los seis meses tras el parto y que no se hayan vacunado durante el embarazo); y a los convivientes con quienes sufren un alto grado de inmunosupresión (trasplantados, por ejemplo). Los expertos también aconsejan el pinchazo para todos los sanitarios y para el personal esencial, como fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bomberos o servicios de protección civil.

Los especialistas contemplan vacunar de la gripe, conjuntamente de la covid, a los mismos grupos, y añaden otros: las personas que trabajan en granjas avícolas, porcinas y de visones o con la fauna silvestre, como ganaderos, veterinarios, cazadores o agentes medioambientales. Tras unos meses en los que se han notificado casos de gripe aviar, se busca así «reducir la oportunidad de una infección concomitante de virus humano y aviar o porcino», lo que provocaría un riesgo de «recombinación o intercambio genético de ambos virus», uno de los grandes temores de los científicos, que ven en esta posibilidad el posible origen de otra pandemia.

Para la mayoría de quienes conforman los colectivos diana de la vacunación contra la covid, si han atendido todas las llamadas previas del Ministerio de Sanidad, será el quinto pinchazo, aunque para el más adelantado (las personas que sufren enfermedades de más riesgo) será la sexta dosis. La anterior, en la que se utilizaron por primera vez compuestos adaptados a la variante ómicron, comenzó a administrarse en septiembre del año pasado, pero la convocatoria no fue tan exitosa como lo habían sido las anteriores. Según los últimos datos de vacunación del Ministerio, publicados a finales de junio, solo el 61% de los mayores de 60 años tiene las dos dosis de refuerzo.

Queda por resolver una gran duda: qué vacuna se utilizará. La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) recomiendan que las vacunas que se administren en la próxima campaña sean monovalentes (que tengan un solo componente que corresponde a una cepa original del virus que causa la covid) frente a la subvariante XBB de la cepa ómicron, «preferiblemente la XBB 1.5», la que más ha circulado en los últimos meses por todo el mundo. El problema es que la EMA aún no ha aprobado ninguna vacuna monovalente adaptada a las subvariantes de ómicron, aunque espera hacerlo en los próximos meses. De ello puede depender que la campaña de vacunación empiece antes o más tarde. «Se espera disponer de las nuevas vacunas adaptadas para antes de que comience la temporada», señalan en el documento.

Contagios y hospitalización

Los contagios por covid repuntaron durante la primera parte del verano, aunque ya están en descenso. Los niveles más altos se produjeron en junio y julio, según los datos que el Ministerio de Sanidad proporciona al ECDC, aunque esta información no refleja la realidad, ya que desde la primavera del año pasado la mayoría de las infecciones ha dejado de contabilizarse. Más fiable es la estadística de las hospitalizaciones por covid, que se mantiene en niveles muy bajos. La subvariante mayoritaria, como desde hace meses, continúa siendo la familia de las XBB, con sus respectivas derivadas, y también se ha detectado la EG.5, pero ambas pertenecen al linaje de ómicron, y quienes han recibido tres dosis de la vacuna, y además se han contagiado en algún momento, cuentan con una protección híbrida que limita la gravedad de las infecciones.

«Como ha sucedido desde el principio con la covid, los casos han aumentado cuando ha habido más interacciones sociales, lo que demuestra que no es un virus estacional. En las últimas semanas ha habido fallecimientos entre personas vulnerables, pero el sistema sanitario no ha sufrido una sobrecarga», destaca el presidente de la Sociedad Española de Inmunología, Marcos López Hoyos, que se muestra contrario a una vacunación masiva de la población e incide no tanto en los mayores de 60 años, sino en la población vunerable. «Más que la edad, habría que mirar la vulnerabilidad del individuo para decidir si debe recibir una nueva dosis o no, y para ello tendrían que jugar un papel relevante los médicos», explica López Hoyos.

El profesor de Microbiología de la Universidad San Pablo CEU Estanislao Nistal cree que el crecimiento de los contagios en verano, y la actitud general de la población, que sabe cuándo debe ponerse la mascarilla o quedarse en casa muestran que «la gente ya ha aceptado que la covid es como la gripe, una enfermedad que se quedará con nosotros».