Varias autonomías y el transporte exigen el fin de las mascarillas en metros y autobuses

El Ministerio de Sanidad asegura que mantendrá la obligatoriedad de la mascarilla en los metros, trenes y autobuses hasta contar con el aval de los expertos a su retirada pese a que varias comunidades autónomas y el sector del transporte reclaman el fin de esta medida cada vez con más insistencia.

«En este momento, no hay ninguna propuesta de la Ponencia de Alertas [sobre la eliminación de mascarillas], pero si llega la propuesta, estaremos en condiciones de valorarla para tomar la mejor de las medidas, siempre de la mano de los expertos», ha declarado la ministra Carolina Darias en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La mejora de la situación de la pandemia, con la incidencia acumulada en los niveles más bajos en un año, ha disparado las peticiones del fin de la mascarilla en los transportes públicos, el único lugar en el que uso continúa siendo obligatorio, junto con los centros de salud, hospitales y farmacias.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha vuelto a reclamar este martes a Sanidad que dé un «paso más» y ha avanzado que propondrá en el Consejo Interterritorial de este miércoles acabar con esta medida de protección, aunque el debate no figura en el orden del día del órgano que conforman el ministerio y las comunidades.

La mascarilla en el transporte público «ya no tiene ningún impacto» en la transmisión comunitaria de la covid-19, ha señalado Escudero. En la misma línea, la Generalitat de Cataluña ha pedido hoy también que el uso de la mascarilla sea «una recomendación y no una obligación». «Hay bastante gente que no lleva la mascarilla. Tiene poco sentido tener una obligación que no se puede hacer cumplir. Se ha trasladado y parece que ahora sí se nos hará caso», ha señalado la portavoz del Govern de Cataluña, Patrícia Plaja.

También el sector del transporte público, liderado por la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos ATUC, ha solicitado a la ministra que la obligatoriedad se convierta en recomendación. «Actualmente, España es de los pocos países de la UE que no han retirado la mascarilla obligatoria del transporte público. Países como Francia, Países Bajos o Irlanda forman parte de la más de una veintena de Estados de la UE que tomaron la decisión de retirar la obligatoriedad de las mascarillas en el transporte público antes de verano», señalan desde ATUC.

Entre los expertos, mientras tanto, existen discrepancias, aunque el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, afirmó hace dos semanas que no parece «muy lógico» el uso de la mascarilla en el transporte público y ha reconocido que se puede retirar, con la condición de que pueda volver a decretarse su utilización si empeora la situación de la pandemia.