Sanidad eximirá del copago de prótesis a los más vulnerables

Alfonso Torices Madrid Lunes, 8 de noviembre 2021, 18:46

El pacto de Gobierno entre PSOE e Unidas Podemos se comprometió a suprimir lo antes posible los copagos por la recepción de servicios o productos sanitarios que estableció en 2012 el Ejecutivo popular de Mariano Rajoy y, de hecho, el Ministerio de Sanidad anunció este lunes un segundo paso sustancial en esta dirección tras la ampliación de los colectivos exentos del abono de las medicinas que ya entró en vigor el pasado 1 de enero.

El año comenzó con la exención por parte del Ejecutivo del pago de medicamentos con receta médica a algo más de seis millones de españoles: los pensionistas con rentas inferiores a 5.635 euros o que no deben pagar IRPF por tener unos ingresos familiares de menos de 11.200 euros anuales; las familias de los menores afectados por una discapacidad del 33% o superior; los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, y los perceptores de la prestación no contributiva por hijo o por menor a su cargo. Estos grupos de ciudadanos exentos se suman a los que ya lo estaban con anterioridad, como los parados sin subsidio ni prestación, los perceptores de pensiones no contributivas y algunos perfiles de enfermos tasados.

La ministra de Sanidad llevó este lunes al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de Equidad, Universalidad y Cohesión que, entre sus siete artículos y varias disposiciones, ampliará el fin del copago ortoprotésico a los mismos colectivos que ya están libres del abono de medicinas con receta. El copago ortoprotésico se aplica a todo tipo de prótesis externas, como las de extremidades, articulaciones, cara o boca; a las órtesis (estructuras correctoras) de columna, manos o pies; al calzado ortopédico; a las sillas de ruedas, andadores o bastones; y a elementos como los vendajes de compresión o los audífonos, entre otros. Esta segunda exención no entrará en vigor hasta que este proyecto de ley, que aún está en fase de elaboración en el Gobierno, pase al Parlamento para ser debatido y aprobado.

La futura ley establecerá la gestión pública directa como la «fórmula preferente» del Sistema Nacional de Salud

Carolina Darias, en rueda de prensa posterior a la reunión gubernamental, indicó que la intención del Gabinete es seguir reduciendo los copagos tanto farmacéuticos como ortoprotésicos a más grupos de población.

De hecho, la futura ley de Equidad se fija como fin la reducción al máximo de los copagos y, sobre todo, el blindaje de la sanidad pública contra la tentación de algún otro responsable político de instaurar otros nuevos cobros a la pacientes por la percepción de servicios o productos. Con este fin modificará el real decreto ley de 2012 por el que el Ejecutivo de Rajoy estableció diferentes carteras de servicios sanitarios públicos para poder introducir nuevos copagos. Con la aprobación de la norma, la cartera de servicios comunes en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS), se trate de la autonomía que se trate, volverá a ser única.

Polémica con Podemos

El futuro proyecto de ley también deroga de forma expresa la norma de 1997 por la que el Gobierno de José María Aznar posibilitó nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, que permitían la privatización de la sanidad pública. La norma en elaboración cuyas líneas principales presentó Darias modificará esta ley y la General de Sanidad y dirá que la «formula preferente» de los centros y servicios del SNS es la gestión directa pública y que cualquier privatización debe ser algo «excepcional».

El anteproyecto también eleva a rango de ley el derecho de cualquier español residente en el extranjero a tener sanidad gratuita en sus visitas a España y el derecho a la atención sanitaria igualmente sin costes ni limitaciones de los extranjeros que se encuentren en el país.

El borrador puede no obstante sufrir alguna modificación significativa antes de su aprobación parlamentaria porque los portavoces de Unidos Podemos aseguraron este lunes que no respaldarán el texto en sus presentes términos. Reclaman que no permita ni una opción más de privatización de la gestión sanitaria, ni siquiera indirecta, y, además, que deje claro que no se renovarán las concesiones privadas existentes cuando expire el contrato.