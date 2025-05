Sanidad eliminará las cuarentenas a los contactos estrechos de covid

J. A. G. Lunes, 28 de febrero 2022, 14:52 Comenta Compartir

La Comisión de Salud Pùblica tiene previsto en su reunión de mañana eliminar las cuarentenas para todos los contactos estrechos de personas contagiadas con covid, que siguen vigentes para los no vacunados, lo que, sobre todo, afecta a los centros escolares, donde se dan los niveles más bajos de vacunación, con solo el 57% de los niños de entre 5 y 12 años inoculados con al menos una dosis, frente al 93% del resto de la población.

La comisión, de la que forman parte técnicos y políticos del Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas, abordará esta iniciativa para la que, según fuentes de este órgano citadas por 'Redacción Médica' y 'El País' existe un alto consenso. Desde el Ministerio de Sanidad, no obstante, solo han confirmado a este periódico que el asunto de las cuarentenas será uno de los temas a tratar, «pero no sabemos si se va a aprobar o no», precisaron. En cualquier caso, los contagiados con covid sí deberán continuar con el aislamiento de siete días.

Alguna comunidad ya se había adelantado a esta medida en el ámbito escolar. Cataluña eliminó el pasado miércoles las cuarentenas de los estudiantes que sean contactos estrechos de contagiados por covid. La decisión se tomó en contra del criterio del Ministerio de Sanidad, que era partidario de mantener las cuarentenas en los colegios hasta que la incidencia entre los niños caiga a niveles más bajos. En su reunión del pasado jueves, la Comisión de Salud Pública aplazó esta decisión que también era solicitada por Madrid, la Comunidad Valenciana o Castilla y León. Ahora, según fuentes de este órgano, hay un «alto consenso» para que los contactos estrechos puedan seguir haciendo vida normal en vez de guardar una cuarentena de diez días.

Tres millones sin vacunar

Actualmente un 91% de españoles mayores de 12 años tiene la pauta completa de vacunación y el 93% ha recibido al menos la primera dosis. Aún hay tres millones de españoles que no se han vacunado. Las cifras son peores entre los menores de 12 años. Sólo 1,8 millones de niños (el 57%) ha recibido la primera dosis, y apenas el 17% cuenta con las dos dosis. Según el protocolo de cuarentenas escolares en infantil y primaria, tienen que guardar la cuarentena los alumnos de las clases en las que cuatro o más niños den positivo por covid. Si mañana la Comisión de Salud Pública finalmente las elimina, los contagiados deberán aislarse, pero el resto de la clase podrá continuar con normalidad.

Fuentes del Ministerio de Sanidad han explicado que de momento no figura en la agenda de la Comisión de Salud Pública la otra gran restricción que queda pendiente, la de la eliminación de las mascarillas en interiores t sobre todo en las aulas de los colegios. Esta medida, que sigue en el aire, no cuenta con el apoyo unánime de la comunidad científica, que la ve prematura hasta que no baje aún más la incidencia de casos entre los más jóvenes. Actualmente la incidencia entre los menores de 19 años está por encima de la media nacional (613): es de 664 entre los menores de 12 años y de 938 en el grupo de 12 a 19 años.