Sanidad busca bolsas de orina tras el problema de suministro «a nivel europeo» que afecta a 200.000 pacientes en España

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) busca «alternativas y soluciones» al problema de suministro «a nivel europeo» de bolsas de recogida de orina que está afectando a su disponibilidad en España, donde más de 200.000 pacientes precisan de estos productos sanitarios, según denunció la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe). Esta organización envió el pasado viernes una carta al Ministerio de Sanidad (del que depende la Aemps), solicitando medidas urgentes destinadas a evitar «el desabastecimiento».

Este jueves, la propia Agencia ha confirmado el problema y lo ha atribuido al cierre de una planta de fabricación situada en Europa que suministraba a varias empresas de diferentes marcas de bolsas de orina. Esta situación ha provocado, a su vez, una demanda mayor a otros fabricantes en el mercado español.

En un comunicado, la Agencia señala que desde que conoció el problema, que se empezó a detectar a finales de diciembre, ha mantenido un contacto «constante» con los fabricantes y distribuidores de estos productos para solventar la situación «lo antes posible», y que ha informado de ello a las comunidades autónomas «para que conozcan los datos de stock de los distribuidores y para su consideración a efectos de reembolso». Asimismo, señala que está trabajando en colaboración con el resto de autoridades europeas en busca de una salida satisfactoria.

Contacto con fabricantes

La Agencia ha contactado con las empresas fabricantes de bolsas Tecnoclinic, Jolfamar, Hollister Incorporated, Corysan S.A. y Coloplast A/S, así como con otras firmas comercializadoras de estos productos (B.Braun Medical S.A., Prim S.A., Fleming Comercial S.A. y Peroxfarma S.A) para buscar alternativas. «Las empresas han incorporado nuevas líneas de fabricación para incrementar gradualmente la capacidad de producción y cubrir las necesidades de los pacientes en España. No obstante, hay que tener en cuenta que la implementación de estas medidas lleva su tiempo, por lo que no es inmediata», advierte la Aemps, que ha pedido el compromiso a los fabricantes «para mantener cubiertas las necesidades de estos productos», pese a que, recuerda, que el marco legal de este tipo de productos sanitarios, «a diferencia del de medicamentos», no establece una obligación a los fabricantes de garantizar el suministro.

El pasado viernes, Cocemfe ya pidió a Sanidad medidas urgentes para garantizar el suministro de bolsas de orina o de ostomía (la abertura creada quirúrgicamente desde el cuerpo hacia afuera para permitir el paso de heces) ante el riesgo de desabastecimiento.

Las bolsas de orina o de ostomía, recuerdan desde Cocemfe, son productos «vitales de uso diario y permanente» para más de 200.000 personas con discapacidad física y orgánica en España con dificultades para controlar sus esfínteres. Y también para aquellas personas que encuentran dificultades para acceder a los baños con facilidad debido a barreras físicas o para aquellas personas que debido a una enfermedad que afecta al aparato digestivo o al aparato urinario tienen una ostomía para excretar orina y/o heces.