Sanidad alerta a Extremadura y otras comunidades por un agua embotellada contaminada

Viernes, 28 de noviembre 2025, 08:06 | Actualizado 08:38h.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) acaba de alertar a la población de un nuevo producto contaminado: un agua embotellada cuya distribución principal ha sido a las comunidades de Andalucía, Castilla la Mancha y nuestra región, Extremadura (aunque no se descarta su venta en otras comunidades). Se trata de un lote de agua embotellada de la marca Fuente Madre en la que se ha detectado la presencia de Pseudomonas aeruginosa, una bacteria que puede causar graves infecciones en personas inmunodeprimidas.

Los datos del producto implicado son:

Nombre del producto: Agua mineral natural

Nombre de marca: Fuente Madre

Aspecto del producto: Envasado en botella de 1,5 l

Número de lote: 1 040725

Fecha de caducidad: 31/12/2027

Volumen de unidad: 1,5 L

Temperatura: Ambiente

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos.

Efectos sobre la salud de Pseudomonas aeruginosa

Este patógeno es una bacteria que normalmente no causa problemas en personas sanas, pero puede hacerlo en ciertas circunstancias y en personas inmunodeprimidas. Las infecciones que produce, tal y como explican desde el Insst (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo), suelen ser de los siguientes tipos:

- Infecciones de la piel: Puede causar una infección llamada foliculitis, que aparece como pequeñas protuberancias rojas y con picazón o una condición en las uñas llamada síndrome de la uña verde (o cloroniquia).

- Neumonía: Se puede desarrollar si una persona inhala vapor o pequeñas partículas de agua contaminada. Esta infección es muy rara en personas sanas, pero si ocurre, puede ser grave.

- Otitis externa (o otitis del nadador): infección del canal auditivo externo ocasionada por contacto prolongado con agua contaminada.

- Infección ocular: asociada principalmente a la contaminación del líquido utilizado para la limpieza de las lentes de contacto, pudiendo causar una quratitis que puede resultar en la perforación y derretimiento corneal, en la infección de cicatrices o, incluso, en la pérdida de visión del ojo infectado.

Esta bacteria, además, es responsable de numerosos casos de infección que afecta principalmente a personas inmunocomprometidas, con quemaduras graves, heridas quirúrgicas, neutropenia o con infecciones pulmonares subyacentes. Puede ocasionar, entre otros: neumonía, meningitis, sobreinfección de heridas, ectima gangrenoso, infecciones urinarias, infecciones osteoarticulares, endocarditis, infecciones oculares o septicemia.