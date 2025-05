Sánchez anuncia que muy pronto la mascarilla en interiores dejará de ser obligatoria La medida sigue en el aire al no contar el apoyo unánime de la comunidad científica

Martes, 1 de marzo 2022

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba este lunes que «muy pronto» la mascarilla en interiores dejará de ser obligatoria debido al «horizonte de desescalada» que está experimentando la pandemia.

Aunque no ha concretado una fecha, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que es una decisión que se va a tomar «muy pronto» contando con el consenso de la comunidad científica y de las Comunidades Autónomas. Esta medida, que sigue en el aire, no cuenta con el apoyo unánime de la comunidad científica, que la ve prematura hasta que no baje aún más la incidencia de casos entre los más jóvenes.

«No quiero aventurarme porque son ellos (la comunidad científica), los que van a proponer el momento», ha apostillado Sánchez en torno a las fechas que baraja el Gobierno para tomar esta decisión en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

Pese a que la incidencia acumulada está mostrando una tendencia «a la baja» y el número de ingresados en UCI es «cada vez menor», Sánchez ha recordado que estos datos siguen siendo «altos» aunque se ve una «superación» progresiva de la pandemia, ha insistido.

Al hilo, ha recordado que este martes en la Comisión de Salud Pública se va a plantear levantar las cuarentenas para los contactos estrechos con un positivo de Covid-19 con independencia de cuál sea el estado de la vacunación de la personas que haya tenido dicho contacto.

Estas cuarentenas ya se eliminaron para las personas vacunadas hace algunos meses, si bien Sanidad recomendaba limitar sus actividades fuera de casa en los 10 días posteriores al último contacto con un caso confirmado, e insistía en el uso «constante» de la mascarilla.

La situación de la pandemia mejora día a día, y permite regresar a algunos escenarios previos a la aparición del virus. Los últimos datos aportados por el Ministerio de Sanida al respecto, situaban la incidencia nacional en 613,15 casos a las dos semanas y 244 a los siete días.

En Extremadura a los 14 días se sitúa en 755 casos por cada 100.000 habitantes, un descenso notable que continúa en progreso desde hace semanas. El indicador a siete marca 287 casos.