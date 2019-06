¿Sabes que tu seguro de salud podría cubrir tratamientos de estética?

Los tratamientos de estética, pero también las prótesis o incluso las adopciones internacionales son algunas de las coberturas menos conocidas de los seguros médicos. Veamos qué otras prestaciones pueden incluir Viernes, 14 junio 2019, 12:13

No solo tratamientos de estética, sino también reproducción asistida o la colocación de prótesis e implantes. Los seguros de salud privados pueden incluir coberturas que no siempre son conocidas por las personas aseguradas. De ahí la importancia de saber lo que nos ofrece nuestra póliza médica al dedillo, no solo en relación con las garantías y prestaciones, sino también con los copagos, las carencias o las posibles restricciones, factores que suelen ser distintos en cada seguro.

Elegir un buen seguro de salud no siempre es fácil, porque no todos deseamos poder acceder a las mismas prestaciones o en las mismas condiciones. Por ejemplo, a algunas personas les convence más pagar una única prima al año y acceder a la consulta de cualquier profesional médico incluido en la póliza, sin tener que abonar más por cada visita; sin embargo, otras personas solo están buscando una cobertura internacional específica, en Estados Unidos, por ejemplo, o un seguro que cubra ciertas situaciones de salud relacionadas con una enfermedad determinada como la diabetes. E incluso existe un tercer grupo que quiere ahorrar al máximo y elige un seguro con copagos concretos para algunas prestaciones y servicios.

Sin embargo, no todas estas personas están al corriente de lo que realmente les ofrece su seguro de salud, pues todavía hoy hay algunas coberturas que son desconocidas para la mayoría y que podrían ser muy necesarias en algún momento de nuestra vida. E incluso hay quien no tiene ni idea de que algunas coberturas se le ofrecen por duplicado en varios de los seguros que ha contratado, como los seguros de salud o los seguros de hogar o de viaje.

Coberturas menos conocidas de los seguros médicos

Si has contratado un seguro de salud, recuerda revisar las condiciones de la póliza por completo, pues podrías sorprenderte con alguna garantía adicional que desconocías, como por ejemplo el acceso a la red hospitalaria en Estados Unidos, o las coberturas de tratamientos y terapias alternativas, que incluyen tratamientos homeopáticos, acupuntura, ozonoterapia u osteopatía, entre otros.

También existen pólizas médicas en el mercado que ofrecen tratamientos de estética y bienestar, desde tratamientos para las varices (escleroterapia); a tratamientos de belleza (rellenos faciales con ácido hialurónico, peeling químico…); pasando por circuitos termales. Otras compañías, cada vez más, incluyen en sus seguros de salud la necesaria cobertura de asistencia psicológica (aunque con un límite de sesiones al año) y también comienzan a ofrecer tratamientos de reproducción asistida a sus asegurados, apoyo en adopciones nacionales e internacionales, así como las muy demandadas ecografías 4D.

Las coberturas de trasplante de órganos, tratamientos oncológicos, prótesis e implantes o la prueba de intolerancias alimentarias se encuentran también entre las coberturas desconocidas de los seguros de salud. Sin embargo, la cobertura dental sigue siendo difícil de encontrar en la mayor parte de los seguros médicos del mercado, pues para acceder a ella en la mayoría de las pólizas es necesario contratar un extra.

Así pues, conviene que revisemos todos los seguros que hayamos contratado, sean estos seguros de salud, de hogar o de viaje, para evitar la duplicidad de coberturas y para conocer a qué prestaciones podemos acceder realmente. Si tras esta revisión encontramos algo que no nos convence en nuestro seguro de salud, o queremos ampliar coberturas porque nuestra situación ha cambiado, lo más eficiente es acudir a un comparador de seguros médicos para revisar las prestaciones comunes, pero también las más raras, de las pólizas del mercado, y encontrar la que realmente se adapte a lo que buscamos en garantías y precio.