Las respuestas a las dudas sobre el fin de las mascarillas en espacios interiores

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la modificación del decreto por el que se pone fin a la obligatoriedad del uso de las mascarillas en interiores a partir de este miércoles, excepto en algunos ámbitos, después de que así haya sido aprobado en el último Consejo de Ministros.

La pandemia inicia hoy una nueva etapa con la retirada de la mascarilla en espacios interiores. El decaimiento de la norma ha suscitado, sin embargo, numerosas dudas entre la ciudadanía, las empresas y las instituciones.

¿Tendrá mi hijo que llevarla en clase?

Después de las vacaciones de Semana Santa, alumnos y profesores volverán a mostrar sus rostros con total libertad. Las mascarillas desaparecen de las aulas; al menos su uso obligatorio.

¿Y si va poca gente en el metro?

Los usuarios tendrán que mantener el protector buconasal cuando monten en los convoyes, independientemente de si pueden mantener la distancia. Pero no en el andén y los pasillos de acceso, según precisó ayer la ministra de Sanidad, Carolina Darias, donde su uso pasa a ser voluntario.

¿En el aeropuerto debo usarla en la terminal?

Será obligatoria dentro del avión para viajeros y tripulación, pero no en la terminal del aeropuerto, al menos, para los usuarios.

¿Se considera el taxi un medio de transporte público?

Sí. Tanto el profesional como los viajeros deberán mantener el protector buconasal en todo el trayecto.

¿Puedo entrar a un bar sin protegerme?

Los clientes ya no tendrán que prescindir de la mascarilla únicamente en el momento de la ingesta de alimentos. Podrán entrar, salir o ir al servicio con la cara descubierta. En el caso del personal, será el propietario del establecimiento el que determine si deben seguir portando o no la prenda.

¿Puedo hacer 'crossfit' sin ella?

Se puede practicar deporte de forma individual o en grupo ya sin mascarilla. Los monitores, socorristas y demás personal deberá seguir las directrices que marquen los gerentes de cada recinto, en caso de ser privado, o de la institución pública de la que dependa. En los polideportivos municipales de Bilbao, por ejemplo, el Ayuntamiento mantiene la norma para todo el personal de atención al público que no pueda guardar la distancia de metro y medio.

¿Me la exigirán en una sala de conciertos o en un estadio?

En los eventos multitudinarios, se desarrollen en espacios abiertos o cerrados, las autoridades sanitarias recomiendan usarla para evitar el riesgo de contagio. Pero en ningún caso podrán obligar a los espectadores a usar el tapabocas aunque haya grandes aglomeraciones.

¿Y en el cine y el teatro?

Tanto el acceso como la estancia en estos recintos recuperará desde hoy la plena normalidad. La mascarilla no es obligatoria para espectadores.

¿Y para estudiar en una biblioteca pública?

El nuevo decreto no establece ningún tipo excepción sobre este tipo de recintos, por lo que desde hoy mismo -tras la publicación del decreto en el BOE- los usuarios de las bibliotecas y salas de estudio no tendrán la obligación de portar mascarillas.

¿Debo llevarla cuando vaya a la peluquería?

No, no hay obligación de protegerse, pese a la escasa distancia entre cliente y profesional. En estos casos, como dijo ayer la ministra Darias, tendrá que imperar el «sentido común» y el entendimiento en caso de que alguno de los dos quiera que la otra persona mantenga la mascarilla puesta.

¿Y en el trabajo?

No hay en el texto del BOE ninguna diferencia sobre la ya anunciado para los centros laborales. «En el entorno laboral, con carácter general, no resultará preceptivo el uso de mascarillas. No obstante, los responsables en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con la correspondiente evaluación de riesgos del puesto de trabajo, podrán determinar las medidas preventivas adecuadas que deban implantarse en el lugar de trabajo o en determinados espacios de los centros de trabajo, incluido el posible uso de mascarillas, si así se derivara de la referida evaluación», afirma el BOE. Es decir, los departamentos de prevención de riesgos deberán evaluar la situación de los puestos de trabajo y a partir de ahí, tomarán una decisión.

¿Qué se considera centro sanitario o sociosanitario?

Se considera centro sanitario o sociosanitario a un grupo de establecimientos que viene fijado en otro decreto del BOE, el 1277/2003, de 10 de octubre. Además de los hospitales o las residencias, son los siguientes: Hospitales de salud mental y tratamiento de toxicomanías, oficinas de farmacia, botiquines, ópticas, ortopedias, establecimientos de audioprótesis o clínicas de fisioterapia.

¿Quiénes no deberán llevar mascarilla en ningún caso?

El decreto del BOE establece excepciones a la obligación de llevar mascarilla para determinados grupos o trabajos concretos. No tendrán que portarla «las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización» o «en el caso de que, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias».

Quiero ir protegido, ¿cuáles son las recomendaciones?

Las autoridades sanitarias recomiendan a las personas con una mayor vulnerabilidad ante la infección por coronavirus que se mantenga el uso de mascarilla en cualquier situación en la que se tenga contacto prolongado con personas a distancia menor de 1,5 metros.

Por ello, se aconseja un uso responsable de la mascarilla en los espacios cerrados de uso público en los que las personas transitan o permanecen un tiempo prolongado, así como en los eventos multitudinarios.