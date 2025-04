El repunte de casos de covid se estabiliza

El repunte de contagios de covid registrado en el inicio de la primavera parece que pierde fuerza y que se estabiliza, lo que podría indicar ... que ya no está demasiado lejos el techo que podrían alcanzar las infecciones, según apuntan los datos correspondientes a la semana pasada recogidos en el boletín del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas (Sivira) elaborado por el Instituto de Salud Carlos III.

La cifras indican que el ritmo de crecimiento de los nuevos casos detectados por los profesionales de atención primaria durante la semana pasada ha perdido fuerza respecto al de las últimas semanas de mayo y el principio de junio. Pese a que es la novena semana consecutiva de aumento de contagios, las infecciones por 100.000 habitantes registradas por los médicos de familia sumaron 151, solo 14 más que siete días antes. Esto es un ritmo de crecimiento del 10%, el mismo que la semana anterior, pero tres veces más bajo que el de las dos precedentes. La tasa de nuevos casos, de hecho, no ha salido de lo que el baremo oficial considera riesgo bajo.

El único dato negativo es que, a diferencia de la semana anterior, creció levemente (un punto) la tasa de hospitalizaciones, que pasaron de ser de 3,5 por cada 100.000 habitantes a 4,5. Sin embargo, la gravedad de los hospitalizados se mantiene en parámetros bajos, ya que solo el 3,9% de los ingresados, exactamente igual que la semana anterior, tuvieron que ser derivados a la UCI e incluso el porcentaje de enfermos de covid-19 que fallecieron fue algo más bajo, pues pasó del 8,4% al 7'9%.

La variante del virus identificada en mayor proporción tanto en las infecciones atendidas en atención primaria como en las de los hospitales, en seis de cada diez casos, fue la BA.2.86, conocida como pirola, una subvariante de ómicron, el linaje que ha encabezado la mayoría de los nuevos contagios desde su aparición en diciembre de 2021.

Precauciones básicas

El Ministerio de Sanidad ya aclaró que la situación del covid no es alarmante, porque la mayoría de casos detectados son leves. No obstante, recordó a los ciudadanos que es aconsejable que sigan las prevenciones habituales (uso de mascarilla si se tienen síntomas, evitar aglomeraciones, lavado de manos) para frenar la propagación del virus y, sobre todo, que extremen la protección de las personas más vulnerables, bebés, ancianos y enfermos crónicos, que son también entre quienes la infección suele tener evoluciones más graves.

Los especialistas, de igual forma, restaron relevancia al repunte porque creen que es algo puntual. Consideran que al partir esta primavera de cifras muy bajas de contagios (a principios de mayo eran 26 por 100.000) era fácil multiplicarlas y previsible que se produjesen pequeños picos epidémicos ocasionales ya que la enfermedad, a diferencia de la gripe, no tiene un perfil estacional y puede propagarse en verano.

Relacionan el repunte con que muchas personas de riesgo, sobre todo mayores, no se vacunaron en la campaña del pasado otoño, cuando se administró la doble inyección contra la gripe y el covid. El virus, avisan, va a seguir circulando y si los ciudadanos no se refuerzan con vacunas de recuerdo pueden perder poco a poco parte de la inmunidad, motivo por el que animan a la población vulnerable que aún no lo haya hecho a que acuda a que le administren una dosis de refuerzo.