La primera española vacunada contra la covid cumple cien años

Araceli Hidalgo nació en Guadix (Granada) el 20 de febrero de 1924, es decir, ya es centenaria. Pero no una centenaria más en un país ... con cada vez más población longeva. Y es que Araceli fue la primera persona que recibió en España la vacuna contra la covid-19 en plena pandemia.

Araceli sigue viviendo en la residencia Los Olmos, de Guadalajara, el mismo centro donde fue inoculada con la vacuna el 27 de diciembre de 2020. Entonces se mostró ilusionada y valiente. En su centenario este martes la residencia le organizó una fiesta de cumpleaños a la que asistieron muchos de sus familiares –tiene dos hijos, cuatro nietos y tres bisnietos y es, junto a su hermana Lola, de 90 años, los únicos que han sobrevivido a sus otros 20 hermanos- y recibió un ramo de flores enviado por el Gobierno de Castilla-La Mancha.

«Me siento como si tuviera 20 años», dijo Araceli preguntada por su sensación al cumplir cien. Palabras que no pronunció en vano pues presenta un gran estado de salud. ¿Su secreto? «Vivir tranquila, hacer deporte, ir al gimnasio y no parar y, si se presenta, ir al baile aunque no puedo mover mucho los pies», como ella misma reveló.

Símbolo de la lucha contra la covid

A su fiesta de cumpleaños también acudió su única hermana viva, Lola, que se encargó de maquillar a Araceli, que no ha perdido su coquetería a pesar de su edad. «Ya me quedan menos años para llegar a cien», bromeó Lola. «Ya veremos si llegas», respondió Araceli.

La nueva centenaria se convirtió hace más de tres años en un símbolo de la lucha contra un virus que se cobró miles de víctimas en España. De aquella primera vacunación Araceli recuerda que «todo salió bien, no sentí nada y después estaba bien». La directora de la residencia, Marta González, no escatimó elogios hacia su residente más especial durante la fiesta de cumpleaños: «Animó a la vacunación y hoy es una figura muy emblemática de este centro y un empleo de cómo hay que cuidar a nuestros mayores y de cómo invertir en envejecimiento activo».

Araceli Hidalgo no sólo recibió la felicitación de sus familiares y compañeros y trabajadores de esta residencia donde vive desde el año 2013. También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la felicitó públicamente en las redes sociales destacando que fue «la cara visible de la campaña de vacunación y del compromiso de la sociedad española y acabó convirtiéndose en un ejemplo ante el mundo». Otro presidente, el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, hizo asimismo pública su felicitación en las redes sociales recordando «su actitud alegre y su buena disposición al recibir la primera vacuna contra la covid-19 en España convirtiéndose en un faro de esperanza».